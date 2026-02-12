Χανιά: Η ΔΑΣ – ΟΤΑ πρώτη δύναμη στις εκλογές εργαζομένων στους Δήμους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές των εργαζομένων στους Δήμους του νομού Χανίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες των «Χανιώτικων νέων», αναδείχτηκε η παράταξη: ΔΑΣ-ΟΤΑ με 382 ψήφους. Είναι η παράταξη που είχε ήδη την πλειοψηφία με επικεφαλής τη μέχρι σήμερα πρόεδρο Ηλέκτρα Πατσουράκη.
Δεύτερη δύναμη ήρθε η ΔΗΚΕ με 261 ψήφους.
Τρίτη δύναμη η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία με 186 ψήφους.
Πρώτη δύναμη στις εκλογές των εργαζομένων στους Δήμους του νομού Χανίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες των «Χανιώτικων νέων», αναδείχτηκε η παράταξη: ΔΑΣ-ΟΤΑ με 382 ψήφους. Είναι η παράταξη που είχε ήδη την πλειοψηφία με επικεφαλής τη μέχρι σήμερα πρόεδρο Ηλέκτρα Πατσουράκη.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.