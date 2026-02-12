Χανιά: Η ΔΑΣ – ΟΤΑ πρώτη δύναμη στις εκλογές εργαζομένων στους Δήμους

1 από 2

Πρώτη δύναμη στις εκλογές των εργαζομένων στους Δήμους του νομού Χανίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες των «Χανιώτικων νέων», αναδείχτηκε η παράταξη: ΔΑΣ-ΟΤΑ με 382 ψήφους. Είναι η παράταξη που είχε ήδη την πλειοψηφία με επικεφαλής τη μέχρι σήμερα πρόεδρο Ηλέκτρα Πατσουράκη.

Δεύτερη δύναμη ήρθε η ΔΗΚΕ με 261 ψήφους.

Τρίτη δύναμη η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία με 186 ψήφους.