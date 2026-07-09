Χανιά: Η αθέατη πλευρά της προσβασιμότητας – Ανεπάρκεια υποδομών, έλλειψη Παιδείας κι ενσυναίσθησης

Στο περιθώριο φαίνεται να μπαίνει η έννοια της «προσβασιμότητας» εν μέσω των πολυσυζητημένων έργων ανάπλασης που βρίσκονται στα Χανιά. Άνθρωποι με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες, βιώνουν έναν “Γολγοθά” στις καθημερινές τους μετακινήσεις στην πόλη, νιώθοντας… αόρατοι.

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Χθες, ξεκινώντας από τα γραφεία των «Χανιώτικων νέων» στην οδό Μπουνιαλή, πραγματοποιήσαμε έναν μικρό περίπατο με την κυρία Μαρία Μπουντουράκη Wilson (Οργανωτική Γραμματέα του Νομαρχιακού Σωματείου ΑμεΑ Νομού Χανίων) και τα παιδιά της, την Mabel και τον Arthur -δύο παιδιά με αναπηρία- και συζητήσαμε για την κατάσταση στην πόλη.

Στην πραγματικότητα, αυτό που βιώνεται είναι μια καθημερινότητα γεμάτη εμπόδια, όπου τα καινούργια έργα συχνά επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος και η κοινωνική νοοτροπία στερεί από τους πολίτες το βασικό τους δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση.

Όταν η Κακή Κατασκευή

Ακυρώνει το Έργο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνικής αστοχίας εντοπίζεται στην οδό Καραϊσκάκη. Παρά το γεγονός ότι τα νέα πεζοδρόμια είναι φαρδιά και αισθητικά αναβαθμισμένα, το σωματείο έχει επισημάνει στον Δήμο την ακαταλληλότητα των αρμών λόγω του φάρδους τους. Αυτή η κατασκευαστική λεπτομέρεια, που μπορεί να φαίνεται ασήμαντη σε έναν τυπικό πεζό, καθιστά τη μετακίνηση με αμαξίδιο εξαιρετικά δύσκολη. Το σωματείο έχει θίξει το ζήτημα επανειλημμένα, ωστόσο φαίνεται να μην παίρνει απαντήσεις από τους αρμόδιους.

Ταυτόχρονα, η λανθασμένη κατασκευή των αρμών και της επιφάνειας των πεζοδρομίων συνδέεται άμεσα με την αισθητηριακή ταλαιπωρία που υφίσταται ένας χρήστης αμαξιδίου.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας μας, η μικρή Mabel περιέγραφε τη μετακίνηση στα πεζοδρόμια με τη φράση «ντούκου-ντούκου».

Όπως εξήγησε η μητέρα της, τα υλικά και η κατασκευή των πεζοδρομίων (παλαιών και νέων) προκαλούν έντονους κραδασμούς, θόρυβο και δόνηση κατά την κύλιση των τροχών. Η εμπειρία αυτή παρομοιάστηκε από τη Mabel με ένα «καρουζέλ», καθώς η συνεχής δόνηση καθιστά τη μετακίνηση όχι μόνο κουραστική αλλά και εξαιρετικά δυσάρεστη, αποδεικνύοντας ότι ο σχεδιασμός της πόλης μας, που ίσως να φαίνεται «ωραίος» στο μάτι, μπορεί να είναι τεχνικά ακατάλληλος για αρκετούς συνανθρώπους μας.

…η μικρή Μέιμπελ περιγράφει τη μετακίνησή της στα πεζοδρόμια

των Χανίων με τη φράση «ντούκου-ντούκου»…

Η Γεωγραφία του Αποκλεισμού

Η έλλειψη σχεδιασμού είναι εμφανής σε κομβικά σημεία της πόλης. Στην περιοχή των Δικαστηρίων και της Ηρώων Πολυτεχνείου, η νησίδα στη μέση του δρόμου είναι τόσο στενή που ένα αμαξίδιο ίσα-ίσα χωράει, καθιστώντας τη διαδρομή επικίνδυνη. Στην οδό Παπαναστασίου, μια περιοχή γεμάτη σχολεία, υπάρχει μόνο μία διάβαση, ενώ τα πεζοδρόμια είναι σχεδόν ανύπαρκτα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών. Αντίστοιχα, στη συμβολή της Τζανακάκη με την Αγορά, οι διαβάσεις είναι «διασπασμένες» και τα φανάρια δεν είναι καλά συγχρονισμένα, αναγκάζοντας τους πεζούς να διασχίσουν τον δρόμο σε δύο στάδια, συχνά χωρίς ασφαλή χώρο αναμονής. Στην Ανδρέα Παπανδρέου έχουν ζωγραφιστεί διαβάσεις στο οδόστρωμα, αλλά δεν υπάρχουν ράμπες στα πεζοδρόμια, καθιστώντας τις «δώρο-άδωρο».

Στην Περίδου, πέρα από τα στατικά εμπόδια, καταγγέλεται μια ακραία παραβατικότητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες καταστηματαρχών (πληροφορία που επαληθεύεται από την επιτόπια εμπειρία μας), οδηγοί δικύκλων χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο ως «παράκαμψη» για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα και την κίνηση στον δρόμο. Η κίνησή τους με υψηλές ταχύτητες πάνω στον χώρο των πεζών μετατρέπει το πεζοδρόμιο σε έναν επικίνδυνο δρόμο «δεύτερης κατηγορίας», θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Πρόκειται για την υλοποίηση της πικρής διαπίστωσης ότι ο οδηγός επιλέγει συνειδητά να ταλαιπωρήσει τον πεζό, προκειμένου να μην καθυστερήσει ο ίδιος ως όχημα.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ένα οδυνηρό συμπέρασμα για την καθημερινότητα των ΑμεΑ στα Χανιά. Στην πραγματικότητα, ένας άνθρωπος που κινείται με αμαξίδιο είναι αδύνατον να μετακινηθεί χωρίς συνοδό. Ακόμη όμως και με τη βοήθεια συνοδού, η ελευθερία κίνησης παραμένει υπό αίρεση, καθώς οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν τη διαδρομή που επιθυμούν, αλλά πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις ελάχιστες «προσβάσιμες» περιοχές και δρόμους για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Αν κάποιος επιχειρήσει να κινηθεί αυθόρμητα, όπως κάθε άλλος πολίτης, θα βρεθεί πολύ γρήγορα μπροστά σε αδιέξοδα, αναγκασμένος να διακινδυνεύσει τη ζωή του στο οδόστρωμα, στο οποίο θα αναγκαστεί να κατέβει. Αυτός ο περιορισμός και η εξάρτηση από άλλους λειτουργούν ως ένας σιωπηρός αποκλεισμός, που στην πράξη είναι σαν να λέει στο άτομο με αναπηρία ότι η μόνη «ασφαλής» επιλογή είναι να κλειστεί στο σπίτι του, αφού η πόλη αρνείται να του παραχωρήσει τον χώρο που δικαιούται.

Το Πεζοδρόμιο ως «Χώρος Στάθμευσης» και

η Καταστροφή των Υποδομών

Η παράνομη στάθμευση αναδεικνύεται ως ένα από τα κυρίαρχα εμπόδια στην πόλη. Η νοοτροπία του «παρκαρίσματος για 2 λεπτά» αποτελεί τη μόνιμη δικαιολογία για την κατάληψη ραμπών και διαβάσεων. Ωστόσο, υπάρχει και μια αθέατη πτυχή, που αφορά τη φυσική καταστροφή των υποδομών.

Όπως επισημαίνεται, οι φθορές στα πλακάκια και τα κράσπεδα δεν προκαλούνται από τους πεζούς, αλλά από το βάρος των οχημάτων που ανεβαίνουν παράνομα πάνω τους αρκετά συχνά. Έτσι, ακόμη και ένα ολοκαίνουργιο έργο μπορεί να καταστραφεί μέσα σε έναν χρόνο, απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιείται ως προσωρινό πάρκινγκ των «δύο λεπτών».

Στην Ελλάδα, φαίνεται πως το αυτοκίνητο έχει μια ιδιότυπη «ιερότητα». Η κυρία Μπουντουράκη Wilson διαπιστώνει ότι οι οδηγοί θα σεβαστούν μια γκαραζόπορτα ή μια πιάτσα ταξί, αλλά θα κλείσουν χωρίς δεύτερη σκέψη μια ράμπα ΑμεΑ ή μια διάβαση. Αυτή η ιεράρχηση δείχνει ότι ο πεζός —και ειδικά ο πεζός με αναπηρία— αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Παράλληλα, η αποτυχία του μοντέλου «Park and Ride» (π.χ. στον Κλαδισό) συνδέεται με τη συγκέντρωση υπηρεσιών στο κέντρο. Ένας πολίτης επιλέγει να παρκάρει παράνομα στη ράμπα για 5 λεπτά με αλάρμ, για να αφήσει χαρτιά στον λογιστή του, παρά να χάσει μισή ώρα με το λεωφορείο της γραμμής. Έτσι, ο οδηγός επιλέγει συνειδητά να ταλαιπωρήσει τον πεζό, τον ηλικιωμένο ή τον ανάπηρο, αντί για έναν άλλο οδηγό.

Το Παράδοξο των Νέων Έργων

Το πιο απογοητευτικό στοιχείο που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ακόμη και οι πρόσφατες αναπλάσεις στερούνται ορθού σχεδιασμού. Η έλλειψη προσβασιμότητας στα Χανιά δεν αφορά μόνο τα παλαιότερα έργα, αλλά «κατασκευάζεται» εκ νέου μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο διάστημα. Η απογοήτευση των πολιτών πηγάζει από το γεγονός ότι, ενώ δαπανώνται σημαντικά ποσά, τα έργα αυτά συχνά ολοκληρώνονται χωρίς να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, «κλειδώνοντας» τον αποκλεισμό για τις επόμενες δεκαετίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι παιδικές χαρές. Παρά τον νόμο που ορίζει μία θέση ΑμεΑ ανά 10 χρήστες, οι δημόσιοι χώροι παιχνιδιού στα Χανιά (και τον Αποκόρωνα) αποτυγχάνουν να προσφέρουν αυτόνομη πρόσβαση.

Χαρακτηριστικά, ο Δήμος Αποκορώνου το 2021 παρέδωσε εννέα καινούργιες παιδικές χαρές, από τις οποίες καμία δεν τηρούσε τις προδιαγραφές για παιδί σε αμαξίδιο. Στους Αγίους Αποστόλους, η παιδική χαρά και το πάρκο δεν είναι καν περιφραγμένα, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για όλα τα παιδιά.

Επιπλέον, ο όρος «προσβασιμότητα» συχνά παρερμηνεύεται. Η δημοφιλής «κούνια-φωλιά» δεν θεωρείται όργανο ΑμεΑ, καθώς απαιτεί από τον γονέα να σηκώσει το παιδί από το αμαξίδιο. Η πραγματική προσβασιμότητα απαιτεί όργανα που επιτρέπουν την αυτόνομη χρήση, όπως κούνιες με πλάτη ή «γύρω-γύρω όλοι» στο επίπεδο του εδάφους.

Η Πρακτική Αποτυχία των Υποδομών

Μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της συζήτησης αφορά τη διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών. Στην παιδική χαρά του Δημοτικού Κήπου, η αναπηρική τουαλέτα που θα έπρεπε να εξυπηρετεί τους πολίτες, χρησιμοποιείται ως… αποθήκη για τα καθαριστικά! Αυτό αναγκάζει μια οικογένεια με παιδί σε αμαξίδιο να μετακινηθεί μέχρι το σινεμά, για παράδειγμα, για μια απλή ανάγκη, καθώς η τουαλέτα του πάρκου δεν είναι ποτέ πραγματικά διαθέσιμη. Παράλληλα, η κυρία Μπουντουράκη Wilson αναρωτήθηκε: «Γιατί δίνουμε άδειες σε καινούργια μαγαζιά χωρίς να είναι προσβάσιμα;», αναδεικνύοντας την έλλειψη ελέγχου από την πλευρά των αρχών.

Το Αίσθημα της «Ντροπής»

Η μητέρα περιέγραψε την υπαρκτή ανάγκη να μαθαίνει στα παιδιά της να διεκδικούν τον χώρο τους με ευγένεια, λέγοντας «μετακινηθείτε παρακαλώ». Όταν ερωτήθηκε για το εάν υπάρχουν εντάσεις με τρίτους όταν εμποδίζουν τη διέλευσή τους, απάντησε πως έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχει εισπράξει βρισιές και επιθετικότητα από οδηγούς μπροστά στα παιδιά της.

«Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό τους», αναφέρει χαρακτηριστικά, βλέποντας την αγένεια των ενηλίκων απέναντι σε παιδιά που προσπαθούν να κινηθούν νόμιμα στο πεζοδρόμιο. Το δίπλωμα οδήγησης, όπως τονίζει, είναι ένα «συμβόλαιο» τήρησης του ΚΟΚ, και όποιος δεν επιθυμεί να το τηρήσει, θα έπρεπε να το επιστρέψει.

Η αντιμετώπηση της αναπηρίας

Μια θεμελιώδης διαπίστωση κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας ήταν ότι η αναπηρία δεν ταυτίζεται με τη βιολογική “βλάβη”. «Η αναπηρία είναι το εμπόδιο που συναντά αυτή η βλάβη στο περιβάλλον». Ένα παιδί με κινητικά προβλήματα δεν είναι «ανάπηρο» όταν κινείται σε ένα περιβάλλον με αυτόματες πόρτες, ράμπες και ασανσέρ. Αυτή η προσέγγιση επιβεβαιώνεται από την εμπειρία σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Ισπανία. Εκεί, η ύπαρξη καθολικού σχεδιασμού —από ράμπες σε πισίνες μέχρι αυτόματες πόρτες— κάνει το άτομο να αισθάνεται λιγότερο έως καθόλου ανάπηρο. Στην Ελλάδα, όμως, ο καθολικός σχεδιασμός παραμένει θεωρητική έννοια, καθώς τα νέα έργα συνεχίζουν να αγνοούν τις ανάγκες των ηλικιωμένων, των γονέων με καρότσια και των ατόμων με αναπηρία.

Παρά τις δυσκολίες, το σωματείο καταβάλλει προσπάθειες για αλλαγή. Μια σημαντική πρωτοβουλία αφορά την προσβασιμότητα των σχολείων, μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Το σωματείο παρότρυνε τους δήμους και την περιφέρεια να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό προσβασιμότητας, ώστε τα σχολεία να γίνουν φιλόξενα για όλους τους μαθητές. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ο αγώνας για τα αυτονόητα, όπως η λειτουργία των ηχητικών φαναριών για τους τυφλούς, τα οποία παραμένουν εκτός λειτουργίας για πάνω από έναν χρόνο, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις.

Η Δύναμη του Απλού Πολίτη

Τι μπορεί όμως να κάνει ένας απλός πολίτης απέναντι σε αυτή την κατάσταση; Παρόλο που η κλήση στην τροχαία συχνά αποδεικνύεται ατελέσφορη για «μη επείγοντα» περιστατικά, η λύση μπορεί να ξεκινήσει από την ίδια την κοινωνία. Η προτροπή είναι απλή: «Πείτε μία κουβέντα». Χωρίς φωνές και καυγάδες, αλλά με ευγένεια και σταθερότητα, ο καθένας μας μπορεί να υπενθυμίζει στους οδηγούς το αυτονόητο: «Τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς».

Όσο πιο πολύ το λέμε και θέτουμε το θέμα -είτε πρόκειται για ένα μηχανάκι ή πατίνι πάνω στο πεζοδρόμιο ή στη ράμπα είτε για ένα αυτοκίνητο στη διάβαση- τόσο περισσότερο καλλιεργείται η συνείδηση ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Η αλλαγή ξεκινά από το να μη μένουμε σιωπηλοί, αλλά να διεκδικούμε το δικαίωμα στη μετακίνηση για τη μαμά με το καρότσι, τον ηλικιωμένο με το μπαστούνι και τον συμπολίτη μας σε αμαξίδιο.

Ζήτημα πολιτικής βούλησης

Το κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης αναδεικνύει μια βαθιά πολιτική και κοινωνική διάσταση: η προσβασιμότητα δεν αποτελεί ένα δυσεπίλυτο τεχνικό ή οικονομικό πρόβλημα, αλλά είναι αποκλειστικά ζήτημα πολιτικής βούλησης.

Η κυρία Μπουντουράκη Wilson επισήμανε με έμφαση ότι «όλα μα όλα τα θέματα προσβασιμότητας είναι θέμα βούλησης, ούτε καν χρηματοδότησης», καταρρίπτοντας το επιχείρημα του υψηλού κόστους, αφού η αγορά προσβάσιμου εξοπλισμού (όπως μια κούνια με πλάτη αντί για μια συμβατική) δεν επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισμό. Το πραγματικό κενό εντοπίζεται στην απόσταση που χωρίζει την ύπαρξη του νόμου από την πρακτική εφαρμογή του, η οποία καθορίζεται από το θεσμικό «θέλω» των αρμοδίων. Αυτή η διαρκής απουσία ελέγχου και διεκδίκησης, που εκδηλώνεται τόσο με την αδειοδότηση μη προσβάσιμων νέων καταστημάτων όσο και με την κατασκευή νέων δημόσιων έργων που δεν τηρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, οδηγεί σε μια σταδιακή απώλεια της ελπίδας για τους πολίτες με αναπηρία ή χωρίς. Όταν τα σφάλματα του παρελθόντος επαναλαμβάνονται στα έργα του μέλλοντος, το μήνυμα που εισπράττουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους είναι εξαιρετικά βαρύ, συμπυκνωμένο στη διαπίστωση: «χάνουμε την ελπίδα ότι ανήκουμε εδώ πέρα».