Χανιά: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών συνελήφθη ο 28χρονος για τη συμπλοκή στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συνελήφθη άμεσα χθες (14.03.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος ‘Άμεσης Δράσης Χανίων 28χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος 27χρονου αλλοδαπού και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, στα Χανιά.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων»