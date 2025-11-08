Χανιά: Η 115 γιορτάζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ (φωτ.)

Τον προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ γιορτάζει η Πολεμική Αεροπορία, με την 115 Πτέρυγα Μάχης στο Ακρωτήρι, να φορά τα γιορτινά της αυτές τις μέρες, με την επίσημη δοξολογία να τελείται το πρωί του Σαββάτου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου.

1 από 13

Ανοιχτή το Σαββατοκύριακο για τους πολίτες

Στο πλαίσιο των εορτασμών του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ η 115 Πτέρυγα Μάχης στο Ακρωτήρι θα είναι ανοιχτή το Σάββατο 14:00 – 17:00 και την Κυριακή 09:00 – 17:00

Στον χώρο θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών, σωστικών και ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας. Εξειδικευμένο προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τα εκθέματα και την αποστολή της 115 Πτέρυγας.