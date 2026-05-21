Χανιά: Γνωριμία με την κρητική γαστρονομία για ερευνητές από το εξωτερικό

■ Εντυπωσιασμένοι από την εμπειρία στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης

Ομάδα επισκεπτών από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, υποδέχθηκε χθες ο ιδρυτής και υπεύθυνος του Βοτανικού Κήπου, Πέτρος Μαρινάκης, πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή παρουσίαση με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας.

Η Πρόεδρος Dr. Diane Dodd και πολυμελής αντιπροσωπεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού

(IGCAT), βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Κρήτη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και δράσεων για τη διάκριση της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026.

1 από 4

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» η Dr. Diane τόνισε: «Το ινστιτούτο μας, δίνει τα βραβεία Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας σε περιφέρειες που προστατεύουν και διαδίδουν την διατροφική διαφορετικότητα και κουλτούρα».

Στο αμφιθέατρο του Βοτανικού Κήπου Κήπου Κρήτης μετά το καλωσόρισμα των επισκεπτών από τον κ. Μαρινάκη και το παραδοσιακό κέρασμα με ντάκους παξιμάδι, ντομάτα ξυσμένη και λάδι, που ακολούθησε, αναφέρθηκε για τα βότανα της περιοχής, στη Ρίζα των Λευκών Ορέων, η Ρόδω Βασιλάκη η οποία δήλωσε τα εξής: « Είμαι γεωπόνος και ιδρύτρια της εταιρείας στο κτήμα μας tofillo μέσα στο οροπέδιο του Ομαλού, λίγα μέτρα πριν την είσοδο του διάσημου φαραγγιού της Σαμαριάς και σε υψόμετρο 1.227 μέτρα όπου κάνουμε καλλιέργεια και εξαγωγή διαφόρων βοτάνων. Είχα την ευκαιρία σήμερα ως καλεσμένη να αναφερθώ στην τοπική ποικιλία και χρησιμότητα των βοτάνων στη μαγειρική και σε ροφήματα».

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με γεύσεις αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας στο εστιατόριο της επιχείρησης, όπου οι επισκέπτες απόλαυσαν παραδοσιακές γαστρονομικές δημιουργίες, φτιαγμένες με τοπικά προϊόντα και αγνά υλικά από την κρητική γη.

Τα αρώματα των βοτάνων, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και οι συνταγές της τοπικής κουζίνας ανέδειξαν τη στενή σχέση της φύσης με τον τοπικό γαστρονομικό πολιτισμό.