Χανιά: Γνωριμία μαθητών με τον χώρο της ενημέρωσης

1 από 2

Την ευκαιρία για µια γνωριµία µε το χώρο της ενηµέρωσης, τις αλήθειες, τα ψέµατα, τις παραποιηµένες πληροφορίες που συναντούν στο διαδίκτυο, είχαν οι µαθητές και µαθήτριες του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου το πρωί της Παρασκευής, στo πλαίσιo της ηµερίδας που οργάνωσε το σχολείο τους µε θέµα “Παραπληροφόρηση ή Αληθινές Ειδήσεις – Μάθε να τις διακρίνεις”.

Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε η σκηνοθέτις Βίκη Αρβελάκη που αναφέρθηκε στις ψεύτικες πληροφορίες που συναντά και η ίδια στην εργασία της, σε θέµατα ιστορικών ντοκιµαντέρ και πως προβληµατίζεται για τον εντοπισµό και τη διαχείριση τους.

«∆εν χρειάζεται (και δεν µπορείς να ξέρεις τα πάντα), µπορείς όµως να τα αµφισβητείς µε γνώση και στοιχεία» σηµείωσε προς τους µαθητές ο δηµοσιογράφος των “Χ.ν.” Γιώργος Κώνστας, που παρέθεσε αρχικά φωτογραφίες που δηµοσιεύονται στο δίκτυο ως αληθινές και αφορούν το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και τη Μάχη της Κρήτης, αλλά πρόκειται για δηµιουργήµατα προπαγάνδας. Έπειτα µίλησε για τη χρήση παραποιηµένων φωτογραφιών µε τη χρήση τεχνητής νοηµοσύνης σήµερα για αστείες αλλά και σοβαρές αιτίες, αλλά και πως µέσω του απόλυτου ελέγχου των αλγορίθµων οι εταιρείες – ιδιοκτήτριες µέσων κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να µειώνουν το ενδιαφέρον και την απήχηση γεγονότων ή να το ανεβάζουν για κάποια άλλα. Κάλεσε τους µαθητές να διαβάζουν και να µην µένουν στην εικόνα, να µην αποδέχονται τίποτα ως θέσφατο αλλά να αναζητούν την αλήθεια πάντα µε βάση τη γνώση, την επιστήµη και τη λογική.

Ακολούθως ο δηµοσιογράφος του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Μιχαήλ Λαµπαθάκης περιέγραψε την κατάσταση σήµερα στην ενηµέρωση και έδωσε µια σειρά άσχηµα παραδείγµατα στη δηµοσιογραφία αλλά και στις αναρτήσεις στο διαδίκτυο που δεν εξυπηρέτησαν το κοινό συµφέρον. Μίλησε για γεγονότα που διαχειρίστηκε ως δηµοσιογράφος, όπως το ναυάγιο του “Σάµινα” και κάλεσε τους µαθητές να µην µένουν στους τίτλους και στις φωτογραφίες αλλά να εµβαθύνουν στα κείµενα και να αναζητούν την αλήθεια. ∆ήλωσε αισιόδοξος ότι το «καλό είναι αυτό που νικάει» και ότι οι δηµοσιογράφοι που το υπηρετούν είναι πολλοί περισσότεροι από εκείνους που έχουν άλλους στόχους και σκοπούς.

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση µε ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους µαθητές. Την εκδήλωση χαιρέτησαν η διευθύντρια κ. Ιωάννα Κίτσου και ο εκπαιδευτικός που είχε την ιδέα για την εκδήλωση κ. ∆ήµος Λιβογιάννης.