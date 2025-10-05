Χανιά: Γνωριµία µε το τραγούδι για παιδιά 5-9 ετών

Ο ∆ήµος Χανίων υλοποιεί το πρόγραµµα «Γνωριµία µε το τραγούδι και τη χορωδιακή πρακτική», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών.

Η πρώτη εκπαιδευτική περίοδος θα έχει διάρκεια τρεις µήνες (Οκτώβριος – ∆εκέµβριος) και θα φιλοξενήσει έως 30 παιδιά.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγµένα τραγούδια, βιωµατικές δράσεις και δηµιουργικές δραστηριότητες, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές αρχές της φωνητικής και της χορωδιακής πρακτικής, µε τρόπο προσαρµοσµένο στην ηλικία και το αναπτυξιακό τους στάδιο.

Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 30 € ανά παιδί για κάθε περίοδο, ενώ προβλέπονται ειδικές τιµές για αδέλφια, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, όπου το κόστος διαµορφώνεται στα 20 € ανά παιδί.

Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται στη Βίλα Κούνδουρου, καθηµερινά από 09:00 έως 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2821 3 41776.