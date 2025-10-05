Χανιά: Γιορτή πουλιών… με μισοάδεια τη λίμνη της Αγιάς (φωτ.)

1 από 7

Γιορτή πουλιών… με μισοάδεια λίμνη στην Αγιά το πρωί της Κυριακής. Η καθιερωμένη εδώ και χρόνια Γιορτή των πουλιών που διοργάνωσε η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου ωστόσο η κατάσταση της λίμνης λόγω της λειψυδρίας και της άντλησης υδάτων από τις πηγές που τροφοδοτείται η λίμνη είχε ως αποτέλεσμα φέτος σχεδόν στο 50% της έκτασης της λίμνης να έχει αποκαλυφθεί ο βυθός.

Στην λίμνη υπήρχαν ερωδιοί, νεροβουτηχτάρια, φαλαρήδες και άλλα άγρια πτηνά που κέντρισαν το ενδιαφέρον των πολιτών που τα παρακολούθησε από μακριά με κιάλια και τηλεσκόπια.

Εκ μέρους της Οικολογικής Πρωτοβουλίας ο κ. Φώτης Ποντικάκης επισήμανε την ανάγκη για σύσταση φορέα διαχείρισης για τη λίμνη της Αγιάς προκειμένου να λυθούν μία σειρά από ζητήματα που αφορούν τον υγροβιότοπο ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά φαινόμενα όπως το φετινό.

Στον χώρο βρίσκονταν και εκπαιδευτές του ΚΠΕ Βάμου, που μαζί με τα παιδιά έκαναν χειροτεχνίες με θέματα τη φύση, το περιβάλλον και την ειρήνη.