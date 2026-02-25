menu
Χανιά: Για κοκαΐνη και όπλο συνελήφθη 32χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κοκαΐνη και όπλο βρήκαν οι αστυνομικοί σε έρευνα την οποία πραγματοποίησαν στο σπίτι 32χρονου τον οποίο και συνέλαβαν σε περιοχή των Χανίων.

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυση Κρήτης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλεια) Χανίων μετά από πληροφορίες και στοιχεία, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης Εγκληματικότητας Χανίων, σήμερα (25.02.2026) το πρωί πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στο σπίτι του 32χρονου στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 13 γραμμάρια κοκαΐνης, πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα, 3 φυσίγγια, χρηματικό ποσό 375 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, 2 τμήματα κάννης πυροβόλων όπλων, συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

