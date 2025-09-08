Χανιά: Για 6η χρονιά συνεχίζει τη λειτουργία του το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων δήμου Χανίων και τα σωματεία της πόλης μας ξεκινούν για 6η συνεχόμενη χρονιά τη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης στα Χανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ενωσης «συγχαίρουμε τα δεκάδες παιδιά που την περσινή χρονιά έδωσαν τη μάχη της μόρφωσης μέσα στις τάξεις του Λαϊκού Φροντιστηρίου και ιδιαίτερα εκείνα της Γ’ Λυκείου που μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες πέτυχαν τους στόχους τους. Τους ευχόμαστε καλή αρχή και πρόοδο στο νέο τους ξεκίνημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για 6η χρονιά συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό όσων το έχουν ανάγκη, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε, όσο αυτό είναι δυνατό, εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά μας να κατακτούν το δικαίωμα στη μόρφωση, τις αξίες του αγώνα και της αλληλεγγύης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής αλλά και στη συνέχεια.

Εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ

• στους εκπαιδευτικούς που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν αυτή την προσπάθεια,

• στους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και ενώνουν τη φωνή τους με τη δική μας στον αγώνα για αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική δυνατότητα των οικογενειών τους

• και φυσικά στους μαθητές και τις μαθήτριες του Λαϊκού Φροντιστηρίου που σε αντίξοες συνθήκες δίνουν τη μάχη και εντάσσονται σε μια συλλογική προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σημερινού «δημόσιου» σχολείου και ιδιαίτερα στην εξεταστική αρένα του.

Καλούμε και τη φετινή χρονιά τους γονείς των λαϊκών οικογενειών, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, προκειμένου να εγγραφούν τα παιδιά τους στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης.

Καλούμε ακόμη περισσότερους εκπαιδευτικούς, γνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν στη δουλειά και την καθημερινότητά τους, να πλαισιώσουν τα Λαϊκά Μαθήματα και να απλώσουν το χέρι της αλληλεγγύης στα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Όλοι μαζί, με όπλο την αλληλεγγύη, έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο!

Πληροφορίες – εγγραφές μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου στα παρακάτω τηλέφωνα:

6974329885 για τους εκπαιδευτικούς (17:00-21:00)

6937245410 για την εγγραφή των μαθητών (10:00 – 13:00)»