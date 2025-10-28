Χανιά: Φωτιά στο κτήριο του πρώην ΠΙΚΠΑ στο κέντρο της πόλης (φωτ.)

1 από 7

Στάχτη έγινε για τρίτη φορά το κτήριο του ΠΙΚΠΑ στο κέντρο των Χανίων.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και για την κατάσβεσή της έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής. Το 2023 η ΥΠΕ Κρήτης είχε γνωστοποιήσει πως προχωρά τις διαδικασίες για ανακαίνιση του κτηρίου. Τελικά η ανακαίνιση μέχει σήμερα δεν έγινε και το κτήριο κάηκε.

Υπενθυμίζουμε ότι το κτήριο του παλιού ΠΙΚΠΑ εκκενώθηκε πλήρως μετά από ζημιές από την κακοκαιρία του 2019 ενώ ο εσωτερικός του χώρος καταστράφηκε από φωτιά και στις 27 Νοεμβρίου 2021.