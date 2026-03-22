Χανιά: Φορολογικό σεμινάριο για τις νέες αλλαγές

Δωρεάν φορολογικό σεμινάριο με επίκεντρο τις σημαντικές αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από το 2026 διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, την Τρίτη 24 Μαρτίου στα Χανιά, απευθυνόμενο σε λογιστές, επαγγελματίες και κάθε ενδιαφερόμενο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΧ, από τις 16:00 έως τις 20:00, και θα επικεντρωθεί στον νέο φορολογικό νόμο και στις αλλαγές που επηρεάζουν φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι μεταβολές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως διαμορφώνονται μετά τους νόμους 5212/2025 και 5246/2025, καθώς και οι αλλαγές στον Τελωνειακό Κώδικα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη νέα κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων, στις μεταβολές στα τεκμήρια διαβίωσης και στο τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και στη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία.

Εισηγητής του σκέλους αυτού θα είναι ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός Αντώνης Νασόπουλος, με εμπειρία στη διδασκαλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί το νέο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», με έμφαση στις αλλαγές που επιφέρει ο νόμος 5239/2025. Θα αναλυθούν τα νέα έντυπα έναρξης, μεταβολής και λήξης απασχόλησης, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, καθώς και κρίσιμα ζητήματα όπως η δοκιμαστική περίοδος, η παράλληλη απασχόληση και οι διαδικασίες αποχώρησης εργαζομένων.

Εισηγητής στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα εί- ναι ο λογιστής – φοροτεχνικός και σύμβουλος μισθοδοσίας Πέτρος Μοσχίδης.

Παράλληλα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης προγραμματίζει και επόμενα εξειδικευμένα σεμινάρια σε Χανιά και Ρέθυμνο, με θεματολογία που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο σύστημα MyData, καθώς και την υποβολή φορο- λογικών δηλώσεων (έντυπα Ε1 και Ε3), ενισχύο- ντας τη διαρκή επιμόρφωση των επαγγελματιών της περιοχής.