Chania Film Festival: “Καμπανάκι” για μείωση των χρηματοδοτήσεων για τον πολιτισμό

Η μείωση των χρηματοδοτήσεων και για τον πολιτισμό στην Ε.Ε. καθώς το πρόγραμμα reARM θα απορροφήσει τεράστια ποσά θα απασχολήσει έντονα τους ανθρώπους των κινηματογράφου και των άλλων τεχνών το επόμενο διάστημα.

Αυτό μεταξύ άλλων τονίσθηκε στην εκδήλωση με θέμα “Πολιτισμός στο επίκεντρο;” στα πλαίσια του Chania film festival με τη συμμετοχή του ευρωβουλευτή κ. Ν. Παπανδρέου, στελεχών της Ε.Ε. ενώ μήνυμα απέστειλε και ο ευρωβουλευτής κ. Φαραντούρης καθώς δεν μπόρεσε να δώσει το παρών.

Στο ζήτημα της γραφειοκρατίας στάθηκε ο κ. Μ. Φραντζεσκάκης καλλιτεχνικός διευθυντής του Chania film festival εκφράζοντας την αγωνία του για το αν η κάθε χώρα μπορεί να στηρίξει από μόνη τις δράσεις.

Στη τοποθέτηση του ο κ. Παπανδρέου δήλωσε πως η θέση των σοσιαλιστών είναι να συνεχίσουν οι περιφέρειες να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις και να μην υπάρχει συγκεντροποίηση της διαχείρισης των πόρων.