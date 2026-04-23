Χανιά: Φεστιβάλ βιβλίου με μαθητικό συνέδριο παρουσιάσεων λογοτεχνικών έργων

Με κεντρικό θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση», το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ), που πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά στα Χανιά, από τη Δευτέρα 22 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

Με καθαρές γραμμές και έντονες αντιθέσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Φεστιβάλ Βιβλίου φέρνει στο προσκήνιο τα βασικά δίπολα της εποχής μας –πόλεμος και ειρήνη, ανοιχτά σύνορα και τείχη, φιλελευθερισμός και άνοδος της ακροδεξιάς, φεμινισμός και τοξική αρρενωπότητα, οικονομική ανάπτυξη και κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινη δημιουργία, ψηφιακή πραγματικότητα και «αληθινή» ζωή κ.ά.– και συνοψίζει μια πραγματικότητα όπου οι βεβαιότητες κλονίζονται και οι εντάσεις αυξάνονται. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως συνέχεια και κορύφωση της πορείας του Φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια, αναδεικνύοντας το βιβλίο ως πανανθρώπινο συνδετικό κρίκο, επιχειρώντας συνδέσεις και γεφυρώνοντας χάσματα.

Με την παρουσία σημαντικών Ελλήνων συγγραφέων, αλλά και περισσότερες από κάθε άλλη φορά σπουδαίες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, όπως τους συγγραφείς Μωρίς Ατιά, Κέιτι Κιταμούρα, Τζόναθαν Κόου, Βιντσέντζο Λατρόνικο, Έρι Ντε Λούκα, Μέργεμ Ελ Μεγντάτι, Νάιαλ Ουίλλιαμς, Λεονάρδο Παδούρα, Λάουρα Τσβιέρτνια, Καρίλ Φερέ, Άλαν Χόλινγκχερστ κ.ά., με ακαδημαϊκούς, μεταφραστές, φιλολόγους, κριτικούς λογοτεχνίας, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε πάνω από 100 θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, περφόρμανς, θεατρικά αναλόγια, κ.ά., γύρω από βιβλία σύγχρονης ελληνικής και ξένης πεζογραφίας, ποίησης, δοκιμίου, το 5ο ΦΒΧ θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, ανάμεσα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και το Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Οι εκδηλώσεις του ΦΒΧ πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων, Σύνδεσμος Φιλολόγων Χανίων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Chaniartoon, Φεστιβάλ ΛΕΑ – Ελληνο-ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας εν Αθήναις, British Council, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Ινστιτούτο Θερβάντες, Ινστιτούτο Γκαίτε κ.ά., και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

«ΒΙΒΛΙΟΜΑΧΙΕΣ»

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», θα πραγματοποιηθεί το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πειραματικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων, όπου μαθητικές ομάδες από σχολεία του Νομού Χανίων (Δημοτικό σχολείο Καλυβών, Λύκειο Νέας Κυδωνίας, Λύκειο Σούδας, Γυμνάσιο και Λύκειο Καντάνου και Παλαιόχωρας, Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης, Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά, Γυμνάσιο Αλικιανού) που παρακολούθησαν τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιβλιομαχίες» θα παρουσιάσουν συλλογικές, διακαλλιτεχνικές εργασίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα της ελληνικής και παγκόσμιας γραμματείας, και θα ακολουθήσει συζήτηση με το μαθητικό και ενήλικο κοινό.

Επιπλέον, θα προσφερθούν ως δώρο από το Φεστιβάλ προς τις βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τρία διαφορετικά βιβλία, ελληνόφωνων αλλά και από την παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή (Εκδόσεις Άγρα, Διόπτρα, Ελληνικές Εκδόσεις, Ερμής, Ηλίβατον, Θράκα, Ίκαρος, Καλειδοσκόπιο, Κέδρος, Μεταίχμιο, Νεφέλη, Νήσος, Πατάκη, Ποταμός, Ψυχογιός, Futura), που συγκροτήθηκε ως βιβλιογραφία ειδικά για τα εργαστήρια.

Συγκεκριμένα, επτά Έλληνες δημιουργοί (Χριστίνα Αποστολίδη, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Ιωάννα Λιούτσια, Μαρία Παπαγιάννη, Αγνή Στρουμπούλη, Θανάσης Πέτρου) πραγματοποίησαν τα εργαστήρια των «Βιβλιομαχιών» τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2026 σε εννέα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας εργαλεία από διαφορετικά πεδία των τεχνών και των γραμμάτων –δημιουργική γραφή, θέατρο, ποίηση, ιστορία, εικαστικά, αφήγηση, μουσική, χορός, κόμικ, νέες τεχνολογίες κ.ά. – με στόχο τη φιλαναγνωσία μέσα από τη δημιουργική προσέγγιση της ελληνόφωνης και παγκόσμιας λογοτεχνίας, και σε σύνδεση με το κεντρικό θέμα του 5ου ΦΒΧ. Εκτός από τη δια ζώσης παρουσία τους, οι επτά δημιουργοί συνεργάστηκαν και εξ αποστάσεως με τους καθηγητές των σχολείων και με την ομάδα εργασίας του Φεστιβάλ, από το ξεκίνημα του 2026 έως και την υλοποίηση του συνεδρίου.

Το νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκαινίασε το ΦΒΧ, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη σύμπραξη των σχολικών μονάδων και την έγκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Στην προετοιμασία του προγράμματος συνέβαλε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων, καθώς και η Άννα Νεμπαυλάκη, ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας, και ο Αντώνης Αθανασάκης, εκπαιδευτικός, σε θέματα Πρωτοβαθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)].

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ειδικότερα, οι εργασίες του 1ου Μαθητικού Συνέδριο Πειραματικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων περιλαμβάνουν τις εξής παρουσιάσεις/δράσεις:

•Κόμικ- ο- ιστορίες: Ο πολιτισμός, η ιστορία και η καθημερινή ζωή στις Καλύβες μέσα από τα μάτια των παιδιών | Δημοτικό Σχολείο Καλυβών: Τα παιδιά της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλυβών θα παρουσιάσουν τα Καλυβιωτάκια, το βιβλίο-κόμικ που δημιούργησαν υπό την καθοδήγηση του δημιουργού κόμικς Θανάση Πέτρου, υπό τη μορφή power point, το οποίο θα απαρτίζεται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος θα ιστορήσει την εμπειρία που βίωσε η ομάδα, την πρώτη επαφή με τον κόσμο του κόμικ, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τους τρόπους εργασίας που επέλεξε. Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, κάθε υποομάδα θα προβεί σε ολιγόλεπτη παρουσίαση της δικής της συνεισφοράς στο τελικό έργο, με παράλληλη προβολή του εικονογραφικού υλικού.

•Βατραχοποντικοί σε σύγκρουση: Μια μάχη που καταλήγει σε πεντοζάλι | Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης Σφακίων: Η παρουσίαση «Βατραχοποντικοί σε Σύγκρουση» είναι ένα σκηνικό δρώμενο εμπνευσμένο από το αρχαίο ελληνικό έπος «Βατραχομυομαχία». Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ανώπολης Σφακίων, έχοντας παρακολουθήσει σχετικό εργαστήριο με την αφηγήτρια παραμυθιών Αγνή Στρουμπούλη, θα αποδώσουν με σωματική έκφραση και κίνηση τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αντίπαλες ομάδες, τους βάτραχους και τους ποντικούς. Η παρουσίαση είναι μη λεκτική και βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη της κίνησης, του ρυθμού και της μουσικής.

•Ήχοι και στίχοι με ταυτότητα | ΓΕΛ Σούδας: Αξιοποιώντας το σώμα και τη φωνή ως εργαλεία έκφρασης, η παράσταση του ΓΕΛ Σούδας θα διερευνήσει τη διαχρονική καταπίεση της γυναίκας που δεν παύει να αναζητά την ελευθερία, την αυτοπραγμάτωση και την εδραίωση της ταυτότητάς της. Μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι με θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές που εμψύχωσε η ποιήτρια και σκηνοθέτιδα Ιωάννα Λιούτσια, η ομάδα δραματοποίησε ετερογενή κείμενα με κεντρικό θεματικό άξονα τη γυναίκα. Στην παρουσίαση, η σύγχρονη ποίηση της Ιωάννας Λιούτσια και συγκεκριμένα το ποίημα «Μ’ αρέσουν οι γυναίκες», συναντά ποιήματα όπως του Τόλη Νικηφόρου («Ύμνος στη γυναίκα»), της Έλενας Πολυγένη («Δεν προλαβαίνω να γιορτάσω τη μέρα της ποίησης»), της Γωγώς Πονηράκου («Θα ‘θελα να με λένε Γιώργο»), τα οποία επίσης διασταυρώνονται με τον ψυχογραφικό λόγο της Ρέας Γαλανάκη («Ελένη ή ο κανένας»), τον εξομολογητικό τόνο της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου στην αυτοβιογραφία της, καθώς επίσης και με φωνές γυναικών της αρχαιότητας όπως μας παραδίδονται μέσα από τις τραγωδίες («Αντιγόνη», «Τραχίνιαι», «Τηρεύς», «Μήδεια», «Ηλέκτρα»). Για τις ανάγκες της παρουσίασης αξιοποιήθηκε ως ρεαλιστικό αντίβαρο των κοινωνικών στερεοτύπων το έργο Το Τάβλι, του Δημήτρη Κεχαΐδη.

•Από τον Ιούδα του Νίκου Καζαντζάκη…στη σύγχρονη σχολική ζωή | Γυμνάσιο Παλαιόχωρας, Γυμνάσιο Καντάνου, ΕΠΑ.Λ. Καντάνου: Τα σχολεία θα παρουσιάσουν από κοινού δρώμενο που θέμα του έχει τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Τα παιδιά θα αλληλεπιδράσουν, θα συζητήσουν για τη σημερινή κατάσταση στα σχολεία και θα κουβεντιάσουν για τα συχνά φαινόμενα σχολικής βίας σήμερα. Τέλος, θα στείλουν το δικό τους μήνυμα για την αξία της συνεργασίας. Για τις ανάγκες της παρουσίασης, θα αξιοποιηθούν το βιβλίο «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και κείμενα των μαθητών/τριών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής με τον συγγραφέα Θεόδωρο Γρηγοριάδη.

•Ξέρω τι θέλω (;) | ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας: Η ομάδα του ΓΕΛ Κυδωνίας εστίασε στη συνδιαλλαγή μεταξύ φιλαναγνωσίας και πρωτότυπης συγγραφικής δημιουργίας. Εφαλτήριο υπήρξαν τα επιλεγμένα βιβλία της συγγραφέως Αμάντας Μιχαλοπούλου («Το μακρύ ταξίδι της μιας μέσα στην άλλη», «Γιάντες»), καθώς και το «Γράμμα προς τον πατέρα» του Φρανς Κάφκα. Η εμπειρία του βιβλίου συμπληρώθηκε με τη δια ζώσης γνωριμία με τη συγγραφέα Αμάντα Μιχαλοπούλου, την αλληλεπίδραση μαζί της και τη διεξαγωγή διαλόγου μέσα από την πραγμάτωση διήμερου σεμιναρίου. Η πορεία από το βιβλίο στη συγγραφή και έπειτα στη σκηνική δημιουργία προσέφερε στις/στους εφήβους έναν δικό τους χώρο ύπαρξης, έκφρασης και αυτοσυνειδησίας, καθιστώντας το σχολείο έναν «άλλο χώρο» εκτός των προκαθορισμένων συνόρων της επιβεβλημένης ύλης και των χρησιμοθηρικών αγκυλώσεων.

•Άκου τα δέντρα | Γυμνάσιο Αλικιανού: Η ομάδα θα παρουσιάσει το podcast που δημιούργησε για τη σχέση ανθρώπων και δέντρων, τα μηνύματα των δέντρων στη ζωή των ανθρώπων, τη σημασία τους στη σύγχρονη εποχή. Πολύτιμες πληροφορίες και υλικό για τη γνωριμία με τον υπέροχο κόσμο των δέντρων, προήλθαν από το εργαστήριο που συντόνισε η συγγραφέας Μαρία Παπαγιάννη, στα βιβλία της οποίας εμβάθυνε η ομάδα («Χρυσά κουπιά», «Παπούτσια με φτερά»). Για τις ανάγκες του podcast, χρησιμοποιήθηκαν στίχοι από δημοτικά τραγούδια, ποιήματα, καθώς και το βιβλίο του Peter Wohlleben «Η μυστική ζωή των δέντρων». Επίσης, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από παραμύθια, θρύλους και προσωπικές εμπειρίες των μαθητών/τριών.

•Τα εμπόδια γίνονται γέφυρες | Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά: Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δραπανιά παρουσιάζουν εικοσάλεπτη ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνιστές/στριες τα ίδια τα παιδιά και θέμα τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον. Το υλικό της ταινίας διαμορφώθηκε μετά από το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Όλα τα σώματα χορεύουν», που σχεδίασε και εμψύχωσε η συγγραφέας Χριστίνα Αποστολίδη.

Η ταυτότητα της δράσης: “Βιβλιομαχίες”, είναι:

Συμμετέχοντες/ουσες συγγραφείς: Χριστίνα Αποστολίδη, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Ιωάννα Λιούτσια, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Μαρία Παπαγιάννη, Θανάσης Πέτρου, Αγνή Στρουμπούλη,

Διεύθυνση: Μανώλης Πιμπλής

Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικού έργου: Παυλίνα Μάρβιν

Σύμβουλος σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικού έργου: Κυριακή Μπεϊόγλου

Βοηθός συντονισμού: Ζωή Γεωργούλα

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Βασίλης Κιμούλης

Οργάνωση Φιλοξενίας: Αθηνά Χαριτάκη, GoPro Events

Διαχείριση Social Media και Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου: Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αναστασία Γιαννακοπούλου, επ. καθηγήτρια, Στέλιος Τασόπουλος.

Οπτική Επικοινωνία: Μενέλαος Κουρούδης – K2design

Τεχνική Υποστήριξη: Λευτέρης Μπλέτσας.

Το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ) πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα για το βιβλίο στη χώρα, τοποθετώντας δυναμικά τα Χανιά στον ελληνικό και διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Κάθε χρόνο φιλοξενεί διακεκριμένους Έλληνες και ξένους συγγραφείς, πανεπιστημιακούς, διανοουμένους και καλλιτέχνες, με περισσότερες από 300 συμμετοχές μέχρι σήμερα. Στόχος του είναι η ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και διανόησης, η στήριξη νέων λογοτεχνικών φωνών και η ενίσχυση του διεθνούς του χαρακτήρα, φιλοδοξώντας να ενταχθεί δυναμικά στον χάρτη των ευρωπαϊκών φεστιβάλ βιβλίου. Τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του έχει η ΑΜΚΕ «Σχέδιο Πολιτισμού».