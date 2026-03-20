Παρασκευή, 20 Μαρτίου, 2026
Χανιά: Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας,

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το 1ο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας, που διοργανώνει η Ένωση Γονέων Δήμου Χανίων, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 17:00 μ.μ. στο 1ο ΕΠΑΛ (πεζόδρομος Κοραή).
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, μουσικοκινητικό δρώμενο, απαγγελία ποιημάτων και μονολόγου, γωνιά face painting, χορό και συναυλίες, ενώ ο χώρος θα στολιστεί με τα έργα των παιδιών.
Στην αρχή του Φεστιβάλ θα απονεμηθούν τα κύπελλα στις ομάδες που κατέκτησαν τις 3 πρώτες θέσεις στο τουρνουά ποδοσφαίρου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σημείωνεται ότι την 1η θέση κατέκτησε η ομάδα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, τη 2η η ομάδα Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής, ενώ στην 3η θέση ισοβάθμισαν οι ομάδες των 8ου και 10ου Δημοτικών Σχολείων Χανίων.
Επιπλέον, οι διοργανωτές ευχαριστούν «τον Νίκο Μπλαζάκη που για ακόμα μία φορά θα ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους στη χώρα του παραμυθιού, καθώς και το συγκρότημα “Εναλλασσόμενη Τάση” που θα ντύσει μουσικά και θα κλείσει την όμορφη βραδιά μας».

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

