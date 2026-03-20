Χανιά: Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας,

Το 1ο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας, που διοργανώνει η Ένωση Γονέων Δήμου Χανίων, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 17:00 μ.μ. στο 1ο ΕΠΑΛ (πεζόδρομος Κοραή).

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, μουσικοκινητικό δρώμενο, απαγγελία ποιημάτων και μονολόγου, γωνιά face painting, χορό και συναυλίες, ενώ ο χώρος θα στολιστεί με τα έργα των παιδιών.

Στην αρχή του Φεστιβάλ θα απονεμηθούν τα κύπελλα στις ομάδες που κατέκτησαν τις 3 πρώτες θέσεις στο τουρνουά ποδοσφαίρου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σημείωνεται ότι την 1η θέση κατέκτησε η ομάδα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, τη 2η η ομάδα Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής, ενώ στην 3η θέση ισοβάθμισαν οι ομάδες των 8ου και 10ου Δημοτικών Σχολείων Χανίων.

Επιπλέον, οι διοργανωτές ευχαριστούν «τον Νίκο Μπλαζάκη που για ακόμα μία φορά θα ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους στη χώρα του παραμυθιού, καθώς και το συγκρότημα “Εναλλασσόμενη Τάση” που θα ντύσει μουσικά και θα κλείσει την όμορφη βραδιά μας».