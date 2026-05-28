Χανιά: Φεστιβάλ και Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Κινητικότητα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στα Χανιά θα πραγματοποιηθούν το 1ο Φεστιβάλ Σχολικών Δράσεων Κινητικότητας και Εκπαίδευσης και το 1ο Συνέδριο Δικτύου Συνεργασιών της πρωτοβουλίας «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα», με αντικείμενο την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τον Δήμο Χανίων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Τον εκπαιδευτικό και οργανωτικό σχεδιασμό και τον συντονισμό της δράσης έχει η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας, Άννα Νεμπαυλάκη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμμετείχαν σχολεία, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί μέσα από δράσεις που αφορούσαν την ασφαλή και βιώσιμη μετακίνηση. Το Φεστιβάλ και το Συνέδριο υποστηρίζονται από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Το 1ο Φεστιβάλ Σχολικών Δράσεων Κινητικότητας και Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν περίπου 38 σχολικές μονάδες, οι οποίες θα παρουσιάσουν δράσεις και εργασίες μαθητών και εκπαιδευτικών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, αφίσες και βιωματικές δράσεις.

Το 1ο Συνέδριο Δικτύου Συνεργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, από τις 17:00 έως τις 22:00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ). Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις, poster sessions και συζητήσεις με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και εκπροσώπων οργανισμών και υπηρεσιών.

Όπως ανακοινώθηκε, το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα δημοσιοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

