Χανιά: Ευχάριστη έκπληξη για δανειολήπτη – «Εξαφανίστηκε» χρέος 151.000 ευρώ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ευχάριστη  έκπληξη περίμενε δανειολήπτη όταν του ανακοίνωσε η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης της οποίας είναι μέλος, ότι για τις  οφειλές του, που έκανε προσπάθεια να ρυθμίσει  σε πιστωτική  Εταιρεία  από ειδική εκκαθάριση και μετέπειτα σε serveres Quant, δεν υπήρχε χρέος!

«Αφού δεν υπάρχει απαίτηση, δεν υπάρχει χρέος», σημειώνει η πρόεδρος της Ενωσης Ιωάννα Μελάκη. Με άλλα λόγια, το χρέος φαίνεται πως… «εξαφανίστηκε».

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Ενωσης, ο δανειολήπτης, κάτοικος της περιοχής του  Ν.Χανίων, άνεργος το έτος 2019, όφειλε από στεγαστικά δάνεια σε πιστωτική εταιρεία 127.520.70 ευρώ συν 23.654.87 ευρώ (δηλαδή περίπου 151.000 ευρώ) και στον Ο.Α.Ε.Δ 24.049,32 ευρώ.

Ο ίδιος είχε προσφύγει στο ν.3869/2010 για να ρυθμίσει  τις οφειλές του, όμως η αίτηση του απορρίφτηκε τόσο από το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο όσο και απο το δευτεροβάθμιο.

Σε μετέπειτα χρόνο,  o εν λόγω οφειλέτης, απόκτησε εργασία ως Ιδιωτικός υπάλληλος και υπό τον φόβο να μην χάσει την μοναδική κατοικία του προσέφυγε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  αιτούμενος την Εξωδικαστική διαμεσολάβηση της για την ρύθμιση των οφειλών του, προς τους πιστωτές (151.000 ευρώ περίπου).
Σε σχετικό αίτημα, προς εταιρεία serveres (στην οποία μεταβιβάστηκαν τα δάνεια της πιστωτικής εταιρείας) η απάντηση  προς την Ένωση ήταν:

«Με την  από 23/1/2026 ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήσαμε,  η Εταιρεία μας  δεν  κατέχει στοιχεία  της υπόθεσης που αναφέρεστε και ως εκ τούτου δεν δύναται να σας απαντήσει επί του αιτήματος σας».

«Συμπερασματικά, στην προκειμένη περίπτωση του  οφειλέτη, μη υπάρχουσα απαίτηση , δεν υπάρχει χρέος!!!

Έπειτα  από τα παραπάνω, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί καθε δανειολήπτη, να μεριμνήσει να ενημερωθεί, που βρίσκονται οι οφειλές του, για να μπορέσει να έρθει σε ρύθμιση αυτών, (αν και η κάθε μεταβίβαση δανείου είναι νομική υποχρέωση του μεταβιβάζοντος να ενημερώσει τον δανειολήπτη), που στην πράξη δεν γίνεται», καταλήγει η ανακοίνωση.

