Χανιά: Ευαισθητοποίηση για τον 17χρονο Μάνο – Δράσεις βοήθειας

Ο ένας μετά τον άλλον οι Χανιώτες και όχι μόνον ευαισθητοποιούνται για την υπόθεση του 17χρονου Μάνου ο οποίος διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου και δίνει την δική του μάχη.

Μάλιστα, προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό που θα χρειαστεί για τη θεραπεία του στις ΗΠΑ. αναμένεται να τοποθετηθούν κουμπαράδες σε καταστήματα ενώ η ομάδα μοτοσικλετιστών Varadero Cretan Maniacs ετοιμάζει μοτοπορεία στήριξης.

Ηταν τον Νοέμβριο του 2025 όταν ο 17χρονος διαγνώστηκε με υψηλού βαθμού οστεοβλαστικό οστεοσάρκωμα, μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου με επιθετικό χαρακτήρα και πολλαπλές μεταστάσεις σε πνεύμονες και οστά, έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπείες στην Ελλάδα και τώρα χρειάζεται ειδική θεραπεία στο MD Anderson στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Οπως αναφέρει η ομάδα Varadero Cretan Maniacs, «ο Μάνος είναι λάτρης των μοτοσυκλετων, και τώρα 2 χρόνια ανακατασκευαζε ένα Piaggio του μπαμπά του ώστε όταν βγάλει το δίπλωμα να μπορεί να το οδηγά και να μπει έτσι και αυτός σιγά σιγά στον μαγικό κόσμο της μοτοσυκλέτας Οι Varadero Cretan Maniacs κάνοντας το αυτονόητο όπως έκαναν στο παρελθόν για τον μικρό Γιαννάκη αλλά και με την μικρή Μαρία,θα ηγηθούν μιας μοτοπορειας αγάπης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα,σε ένα ακόμα Παγκρήτιο μοτοσυκλετιστικο κάλεσμα αγάπης,αυτή την φορά για τον Μάνο! Έχοντας ήδη μιλήσει και με τον ίδιο τον Μάνο αλλά και με τον μπαμπά του κ Αντώνη Κοκκαλακη, η ομάδα μας θα τοποθετήσει κουμπαραδες σε διάφορα καταστήματα των Χανίων αλλά και της Κισσάμου! Το ποσό που χρειάζεται ο Μάνος μπορεί να φτάσει η και να ξεπεράσει το 1.000.0000 ευρώ, οπότε οποιαδήποτε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη»».

Οπως μας λέει ο πατέρας του Μάνου, κ. Αντώνης Κοκκαλάκης, ήδη, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος στα κοινωνικά δίκτυα, «υπάρχει ευαισθητοποίηση, υπάρχει κινητοποίηση, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη σε όσους συμβάλλουν για να ξεπεράσει την περιπέτειά του ο Μάνος».

Σημειώνεται ότι έχει δημιουργηθεί ερανικός τραπεζικός λογαριασμός με τα παρακάτω στοιχεία:

Τράπεζα: Πειραιώς

IBAN: GR80 0172 7580 0057 5811 8006 192

Δικαιούχος: ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σημειώνεται ότι στο facebook έχει δημιουργηθεί η σελίδα: «Μαζί για τον Μάνο».