Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Τοπικά

Χανιά: Εξώδικο εκπαιδευτικών για την τοποθέτηση υπεράριθμων

Δημήτρης Μαριδάκης
» Με 400 κενά στα Δημοτικά Σχολεία των Χανίων το «πρώτο κουδούνι»

 

Εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία κατά του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ν. Χανιών, της προέδρου και των μελών του, υπέβαλε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Π.Ε) Χανιών, κάνοντας λόγο για «ποινικά και αστικά παράνομη και αντισυναδελφική συμπεριφορά» ως προς τον τρόπο τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
Στο μεταξύ, όπως καταγγέλλει ο ΣΕΛΠΕ με… 400 κενά εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Χανίων ξεκίνησε η χρονιά.

 

ΕΞΩΔΙΚΟ
Ειδικότερα, ως προς εξώδικο σε αυτό οι εκπαιδευτικοί ζητούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών μετά από διαδικασία αιτήσεων των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με την κατάταξη τους ανάλογα με τα μόρια τους. «Σας είναι γνωστό ότι αυτή είναι η διαδικασία που επιβάλλεται από τον νόμο (…) και άλλωστε ακολουθείται για τους συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο στο νομό Χανίων όσο και αλλού», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στο σχετικό έγγραφο.
Ειδικότερα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Χανίων Γιώργος Μαυρογεννάκης διευκρίνισε ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων (ξένων γλωσσών, πληροφορικής, θεατρικής αγωγής κ.ά.) που είναι αναγκασμένοι, για να συμπληρώσουν ωράριο, να πηγαίνουν σε πολλά σχολεία και «η Διεύθυνση χρόνια τώρα έχει βρει μια φόρμουλα που δεν είναι τόσο διαφανής». «Καταθέτουμε το εξώδικο για να “μηδενίσουμε” να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή ώστε να μην υπάρχουν παράπονα και να υπάρξει μια δικαιοσύνη ως προς το θέμα αυτό», συμπλήρωσε ο κ. Μαυρογεννάκης, ενώ υπογράμμισε ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν να γίνεται η κατανομή όπως γίνεται και στη Δευτεροβάθμια.
Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγγλικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η Ανδριάνα Μπάσιου επεσήμανε ότι «κάθε χρονιά οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων λόγω του ό,τι δεν συμπληρώνουν ωράριο τούς “σερβίρονται” πακέτα συμπλήρωσης σε σχολεία που πιθανότατα δεν τους βολεύουν, χωρίς να έχουν προηγουμένως ερωτηθεί». «Σύμφωνα με τους νόμους, όπως αναφέρεται και στο εξώδικο, θα πρέπει να κοινοποιούνται νωρίς όλα τα λειτουργικά κενά ώστε να μπορούν αξιοκρατικά οι συνάδελφοι σύμφωνα με τα μόρια και τα χρόνια τοποθέτησης να επιλέγουν που θα συμπληρώνουν ωράριο. Το λέει ξεκάθαρα ο νόμος ότι οι υπεράριθμοι είναι οι πρώτοι που έχουν δικαίωμα να διαλέξουν. Ζητάμε, λοιπόν, να τηρηθεί ο νόμος και να υπάρχει διαφάνεια».

ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΑ
Σε ό,τι αφορά τα κενά σε εκπαιδευτικούς ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Χανίων Γιώργος Μαυρογεννάκης ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: «Πάνω από 400 κενά είναι αυτή τη στιγμή στον νομό Χανίων. Οι αναπληρωτές δάσκαλοι και οι ειδικότητες, στα ολοήμερα και τις ειδικές τάξεις, ήρθαν μόλις χθες και σήμερα, δηλαδή πάρα πολύ αργά και είναι το 1/3 από όσους υπήρχε ανάγκη».
Συνεχίζοντας ο κ. Μαυρογεννάκης τόνισε ότι η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που βρέθηκε στα Χανιά πριν λίγες ημέρες διαβεβαίωσε ότι στις 22 Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά: «Από ό,τι φαίνεται όμως κάτι έχει συμβεί με τα κονδύλια του Υπουργείου και προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι κι αυτό το πληρώνουν οι μαθητές μας».

 

