Χανιά: Εξιχνιάστηκε η κλοπή σε ιατρείο

Εξιχνιάστηκε η κλοπή από ιατρείο στα Χανιά όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, συνελήφθη ένας 29χρονος άντρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει «η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση περίπτωση κλοπής στα Χανιά.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 06.03.2026 άγνωστος εισήρθε σε ιατρείο στα Χανιά και αφαίρεσε ηλεκτρονική συσκευή ,και προσωπικά αντικείμενα .

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 29χρονος ημεδαπός και σε νομότυπη έρευνα στην οικία του χθες (09.03.2026) βρέθηκαν -5- ναρκωτικά χάπια για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και συνελήφθη.

Επίσης κατασχέθηκε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων»