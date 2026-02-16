menu
Χανιά: Εξιχνιάστηκαν 10 κλοπές από σπίτια και αυτοκίνητα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνελήφθη χθες (15.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων ένας άντρας κατηγορούμενος για κλοπές στα Χανιά.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «μεταμεσονύκτιες ώρες της 14.02.2026 αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν αλλοδαπό να κινείται με ποδήλατο και πραγματοποίησαν έλεγχο .

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων
• -9- ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες ηλεκτρικών εργαλείων
• Φακός και κατσαβίδι.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων , μία από τις κατασχεθείσες συσκευές κινητών τηλεφώνων είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από όχημα εταιρίας ταχυμεταφορών .

Επίσης, ανωτέρω αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε για επιπλέον -9 περιπτώσεις κλοπών από οχήματα, οικίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν αφαιρεθεί εργαλεία, αντικείμενα και συσκευές συνολικής αξίας 20.100 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή»

