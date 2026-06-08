Χανιά: Εξετάσεις βοηθού φαρμακείου

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, λήγει την Παρασκευή 12-06-2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τον κωδικό 515 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ψηφιακά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης ακολουθώντας τη διαδρομή www.crete.gov.gr Οδηγός του Πολίτη, Αναζήτηση, 515.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 11 στα Χανιά (τηλέφωνο 28213 44218)»