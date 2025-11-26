Χανιά: Εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα

Από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων της περιόδου Δεκεμβρίου 2025.

‘Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα των σημάτων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Χανίων στη οδό Νεροκούρου 30. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι 10:00 π.μ. Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε κατηγορία (Εθνικές, Διεθνείς) είναι δύο ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν:

Α. Όσοι υποψήφιοι έχουν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις που έχουν κατατεθεί από τις οικείες ΣΕΚΑΜ στην Υπηρεσία μας.

Β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανώτατων ή Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού και υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία μας μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία υποβολής των οριστικών καταστάσεων»