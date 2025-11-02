Χανιά: Εξαιρετική εμφάνιση για τα “Πιράνχας” στους αναπτυξιακούς αγώνες

Εξαιρετική εμφάνιση για τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ στους αναπτυξιακούς αγώνες στίβου για παιδιά δημοτικού, που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο Χανίων το Σάββατο 01 Νοεμβρίου και συμμετείχαν περισσότερα από 150 παιδιά απο τα σωματεία Γ.Σ. “Αίολος”, Γ.Σ. “Νέαρχος”, Θύελλα Καλαθενών & Α.Σ. ΠΙΡΑΝΧΑΣ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου τα “Πιράνχας” κατέκτησαν συνολικά 17 μετάλλια (6 χρυσά, 9 αργυρά, 2 χάλκινα), ενώ σημειώνεται πως « όσα παιδιά δεν κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις και πέτυχαν προσωπικά ρεκόρ. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, την οποία δημιούργησαν γονείς, συγγενείς και φίλοι των μικρών αθλητών, οι οποίοι γέμισαν τις κερκίδες του σταδίου Χανίων και δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να χειροκροτούν και να παροτρύνουν τους αυριανούς πρωταθλητές»

Αναλυτικά τα μετάλλια για τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ:

600μ.

Βροντάκης Κωνσταντίνος (2014) –> 1ος στα αγόρια 5ης/6ης

Κολομβάκης Μύρωνας (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης

Τουρνά Ευδοκία (2016) –> 1η στα κορίτσια 3ης/4ης

Βογιατζή Ιωάννα (2016) –> 3η στα κορίτσια 3ης/4ης

Στυλιανάκης Αντώνης (2017) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης

Μπαλάκι

Χριστινάκης Γιώργος (2014) –> 1ος στα αγόρια 5ης/6ης

Βαρδάκη Ερμιόνη (2014) –> 2η στα κορίτσια 5ης/6ης

Μήκος

Ιντζές Μιχάλης (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης

Φραγκιαδάκης Φραγκίσκος (2016) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης

Ροβυθάκη Ζωή (2016) –> 2η στα κορίτσια 3ης/4ης

50μ.

Αποστολάκης Γιάννης (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης

Καζάκος Μανώλης (2015) –> 3ος στα αγόρια 5ης/6ης

Κοτανίδης Δήμος (2016) –> 1ος στα αγόρια 3ης/4ης

Καρπέτης Παύλος (2017) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης

Γεωργουδάκη Σοφία (2017) –> 1η στα κορίτσια 3ης/4ης

Καλαϊτζάκη Ειρήνη (2018) –> 2η στα κορίτσια 1ης/2ας

Ρουμπιές Χρήστος (2018) –> 1ος στα αγόρια 1ης/2ας

Συμμετείχαν επίσης:

Αλεξάκης Γιάννης (2014) –> 50μ.

Σιμώνης Ορφέας (2014) –> 50μ.

Ανάογλου Λάζαρος (2015) –> 50μ.

Μιτρολάρι Άγγελος (2015) –> 50μ.

Καπνισάκη Μαρία (2016) –> μήκος

Αθητάκη Μαριέτα (2017) –> 50μ.

Μάρακα Σοφία (2017) –> μήκος

Μαρκάκη Ευαγγελία (2017) –> 50μ.

Καλούδη Κατερίνα (2018) –> 50μ.