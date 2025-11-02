Χανιά: Εξαιρετική εμφάνιση για τα “Πιράνχας” στους αναπτυξιακούς αγώνες

Εξαιρετική εμφάνιση για τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ στους αναπτυξιακούς αγώνες στίβου για παιδιά δημοτικού, που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο Χανίων το Σάββατο 01 Νοεμβρίου και συμμετείχαν περισσότερα από 150 παιδιά απο τα σωματεία Γ.Σ. “Αίολος”, Γ.Σ. “Νέαρχος”, Θύελλα Καλαθενών & Α.Σ. ΠΙΡΑΝΧΑΣ.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου τα “Πιράνχας” κατέκτησαν συνολικά 17 μετάλλια (6 χρυσά, 9 αργυρά, 2 χάλκινα), ενώ σημειώνεται πως « όσα παιδιά δεν κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις και πέτυχαν προσωπικά ρεκόρ. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, την οποία δημιούργησαν γονείς, συγγενείς και φίλοι των μικρών αθλητών, οι οποίοι γέμισαν τις κερκίδες του σταδίου Χανίων και δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να χειροκροτούν και να παροτρύνουν τους αυριανούς πρωταθλητές»
Αναλυτικά τα μετάλλια για τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ:
600μ.
Βροντάκης Κωνσταντίνος (2014) –> 1ος στα αγόρια 5ης/6ης
Κολομβάκης Μύρωνας (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης
Τουρνά Ευδοκία (2016) –> 1η στα κορίτσια 3ης/4ης
Βογιατζή Ιωάννα (2016) –> 3η στα κορίτσια 3ης/4ης
Στυλιανάκης Αντώνης (2017) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης
Μπαλάκι
Χριστινάκης Γιώργος (2014) –> 1ος στα αγόρια 5ης/6ης
Βαρδάκη Ερμιόνη (2014) –> 2η στα κορίτσια 5ης/6ης
Μήκος
Ιντζές Μιχάλης (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης
Φραγκιαδάκης Φραγκίσκος (2016) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης
Ροβυθάκη Ζωή (2016) –> 2η στα κορίτσια 3ης/4ης
50μ.
Αποστολάκης Γιάννης (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης
Καζάκος Μανώλης (2015) –> 3ος στα αγόρια 5ης/6ης
Κοτανίδης Δήμος (2016) –> 1ος στα αγόρια 3ης/4ης
Καρπέτης Παύλος (2017) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης
Γεωργουδάκη Σοφία (2017) –> 1η στα κορίτσια 3ης/4ης
Καλαϊτζάκη Ειρήνη (2018) –> 2η στα κορίτσια 1ης/2ας
Ρουμπιές Χρήστος (2018) –> 1ος στα αγόρια 1ης/2ας
Συμμετείχαν επίσης:
Αλεξάκης Γιάννης (2014) –> 50μ.
Σιμώνης Ορφέας (2014) –> 50μ.
Ανάογλου Λάζαρος (2015) –> 50μ.
Μιτρολάρι Άγγελος (2015) –> 50μ.
Καπνισάκη Μαρία (2016) –> μήκος
Αθητάκη Μαριέτα (2017) –> 50μ.
Μάρακα Σοφία (2017) –> μήκος
Μαρκάκη Ευαγγελία (2017) –> 50μ.
Καλούδη Κατερίνα (2018) –> 50μ.