menu
22.3 C
Chania
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Χανιά: Εξαιρετική εμφάνιση για τα “Πιράνχας” στους αναπτυξιακούς αγώνες

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Εξαιρετική εμφάνιση για τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ στους αναπτυξιακούς αγώνες στίβου για παιδιά δημοτικού, που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο Χανίων το Σάββατο 01 Νοεμβρίου και συμμετείχαν περισσότερα από 150 παιδιά απο τα σωματεία Γ.Σ. “Αίολος”, Γ.Σ. “Νέαρχος”, Θύελλα Καλαθενών & Α.Σ. ΠΙΡΑΝΧΑΣ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου τα “Πιράνχας”  κατέκτησαν συνολικά 17 μετάλλια (6 χρυσά, 9 αργυρά, 2 χάλκινα), ενώ  σημειώνεται πως « όσα παιδιά δεν κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις και πέτυχαν προσωπικά ρεκόρ. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, την οποία δημιούργησαν γονείς, συγγενείς και φίλοι των μικρών αθλητών, οι οποίοι γέμισαν τις κερκίδες του σταδίου Χανίων και δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να χειροκροτούν και να παροτρύνουν τους αυριανούς πρωταθλητές»
Αναλυτικά τα μετάλλια για τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ:
600μ.
Βροντάκης Κωνσταντίνος (2014) –> 1ος στα αγόρια 5ης/6ης
Κολομβάκης Μύρωνας (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης
Τουρνά Ευδοκία (2016) –> 1η στα κορίτσια 3ης/4ης
Βογιατζή Ιωάννα (2016) –> 3η στα κορίτσια 3ης/4ης
Στυλιανάκης Αντώνης (2017) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης
Μπαλάκι
Χριστινάκης Γιώργος (2014) –> 1ος στα αγόρια 5ης/6ης
Βαρδάκη Ερμιόνη (2014) –> 2η στα κορίτσια 5ης/6ης
Μήκος
Ιντζές Μιχάλης (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης
Φραγκιαδάκης Φραγκίσκος (2016) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης
Ροβυθάκη Ζωή (2016) –> 2η στα κορίτσια 3ης/4ης
50μ.
Αποστολάκης Γιάννης (2015) –> 2ος στα αγόρια 5ης/6ης
Καζάκος Μανώλης (2015) –> 3ος στα αγόρια 5ης/6ης
Κοτανίδης Δήμος (2016) –> 1ος στα αγόρια 3ης/4ης
Καρπέτης Παύλος (2017) –> 2ος στα αγόρια 3ης/4ης
Γεωργουδάκη Σοφία (2017) –> 1η στα κορίτσια 3ης/4ης
Καλαϊτζάκη Ειρήνη (2018) –> 2η στα κορίτσια 1ης/2ας
Ρουμπιές Χρήστος (2018) –> 1ος στα αγόρια 1ης/2ας
Συμμετείχαν επίσης:
Αλεξάκης Γιάννης (2014) –> 50μ.
Σιμώνης Ορφέας (2014) –> 50μ.
Ανάογλου Λάζαρος (2015) –> 50μ.
Μιτρολάρι Άγγελος (2015) –> 50μ.
Καπνισάκη Μαρία (2016) –> μήκος
Αθητάκη Μαριέτα (2017) –> 50μ.
Μάρακα Σοφία (2017) –> μήκος
Μαρκάκη Ευαγγελία (2017) –> 50μ.
Καλούδη Κατερίνα (2018) –> 50μ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum