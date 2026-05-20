Χανιά: Έστειλαν κι άλλους μαθητές στον εισαγγελέα! – Θλίψη και ντροπή

Εικόνες που προκαλούν θλίψη και ντροπή στα Χανιά, με μαθητές να περνούν την πόρτα του εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Μετά το Μουσικό σχολείο, σειρά είχαν τα παιδιά του Γυμνασίου Αλικιανού, τα οποία οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα για κινητοποίηση – κατάληψη που έκαναν τον περασμένο Δεκέμβρη, στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν συνολικά 13 μαθητές και 2 μαθήτριες, άπαντες μέλη του 15μελους.

Λίγο μετά τη μια παιδιά και γονείς αποχώρησαν με την υπόθεση – σύμφωνα με πληροφορίες- να παραπέμπεται στο αρχείο.