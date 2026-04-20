Χανιά: Εσπερίδα την Παρασκευή για πρώτες βοήθειες σε ζώα συντροφιάς

Γιώργος Δρακάκης
Με ενημερωτική εσπερίδα για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ζώα συντροφιάς -σκύλους και γάτες- σε συνεργασία με κτηνιάτρους της πόλης και την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 24 Απριλίου στο Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ) στις 18:00 συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αδέσποτων Ζώων που ήταν στις 4 Απριλίου.

Σε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Χανίων ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τα αδέσποτα Γιάννης Νικηφοράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου ενώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εσπερίδας έχει να κάνει τις πρώτες βοήθειες για ζώα συντροφιάς (σκύλους & γάτες) στις οποίες θα αναφερθούν οι κτηνίατροι Μ. Μάντακας και Α. Μπασιά.
«Η φροντίδα και η προστασία των αδέσποτων ζώων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Χανίων. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως οι στειρώσεις, οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία με κτηνιάτρους και φιλοζωικούς φορείς, επιδιώκουμε τη συστηματική αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, με σεβασμό στα ζώα και στην ποιότητα ζωής των πολιτών».
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής Φανούριος Γεροντίδης μίλησε για την συμμετοχή του η οποία θα έχει ως θέμα: «πως συμπεριφερόμαστε σε αδέσποτα ζώα, κανόνες υγιεινής & διατροφής για δεσποζόμενα ζώα»

Μάλιστα ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά σε πρώην αδέσποτο που σήμερα αποτελεί μετά από εκπαίδευση σκύλο διασώστη μέλος της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Χανίων (ΕΠΟΜΕΑ). Η ιστορία του το οποίου θα παρουσιαστεί και αυτή την Παρασκευή.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

