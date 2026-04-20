Χανιά: Εσπερίδα την Παρασκευή για πρώτες βοήθειες σε ζώα συντροφιάς

Με ενημερωτική εσπερίδα για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ζώα συντροφιάς -σκύλους και γάτες- σε συνεργασία με κτηνιάτρους της πόλης και την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 24 Απριλίου στο Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ) στις 18:00 συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αδέσποτων Ζώων που ήταν στις 4 Απριλίου.

Σε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Χανίων ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τα αδέσποτα Γιάννης Νικηφοράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου ενώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εσπερίδας έχει να κάνει τις πρώτες βοήθειες για ζώα συντροφιάς (σκύλους & γάτες) στις οποίες θα αναφερθούν οι κτηνίατροι Μ. Μάντακας και Α. Μπασιά.

«Η φροντίδα και η προστασία των αδέσποτων ζώων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Χανίων. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως οι στειρώσεις, οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία με κτηνιάτρους και φιλοζωικούς φορείς, επιδιώκουμε τη συστηματική αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, με σεβασμό στα ζώα και στην ποιότητα ζωής των πολιτών».

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής Φανούριος Γεροντίδης μίλησε για την συμμετοχή του η οποία θα έχει ως θέμα: «πως συμπεριφερόμαστε σε αδέσποτα ζώα, κανόνες υγιεινής & διατροφής για δεσποζόμενα ζώα»

Μάλιστα ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά σε πρώην αδέσποτο που σήμερα αποτελεί μετά από εκπαίδευση σκύλο διασώστη μέλος της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Χανίων (ΕΠΟΜΕΑ). Η ιστορία του το οποίου θα παρουσιαστεί και αυτή την Παρασκευή.