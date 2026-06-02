Χανιά: Εργατικό δυστύχημα – Θύμα ένας 69χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στα Χανιά με θύμα έναν 69χρονο άντρα, ο οποίος όπως ανακοινώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Χανίων κατέληξε σήμερα το πρωί.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «Άλλος ένας συνάδελφος μας ξεκίνησε το πρωί για το μεροκάματο για να δει πως θα ζήσει αυτός και η οικογένεια του στο ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας και αντί να γυρίσει σπίτι του σήμερα να είναι από χθες στην ΜΕΘ και να καταλήξει σήμερα το πρωί.
Το εργατικό ατύχημα εξελίχθηκε σε ανακαίνιση μεγάλης αλυσίδας s/m στους Αγίους Αποστόλους.
Για άλλη μια φορά το συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα οφείλετε στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας που έχει οδηγηθεί ο κλάδος από τις πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια. Το εργατικό ατύχημα πραγματοποιήθηκε μετά τις 17:30 το απόγευμα.
Αυτή είναι η εξέλιξη που ευαγγελίζονται όλοι. Ένας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημα του!! Μετά θα λένε φταίει η τύχη και η κακιά ώρα!
Η ανάπτυξη τους τσακίζει ζωές μας
Το χειρότερο είναι ότι αν δεν έκανε παρέμβαση το σωματείο μας, οι εργασίες στο s/m θα συνεχιζόταν κανονικά μέχρι αργά το βράδυ με τον συνάδελφο τους να χαροπαλεύει στην εντατική.
Έχει τεράστιές ευθύνες η Κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν κάνει σμπαράλια όλα τα δικαιώματα των εργατών στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοκαρχαριών.
Ευχόμαστε στην οικογένεια τα θερμά μας συλληπητήρια
Απαιτούμε:
• Να μοιραστούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα για να βγουν στην σύνταξη οι μεγάλοι συνάδελφοι μας
• Στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να μπορεί να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους
• Όχι άλλο στους ανασφάλιστους εργάτες στον κλάδο μας
Όλοι στην κλαδική απεργία στις 24/6
Όχι άλλο αίμα εργατών……………….»

Σχετικά άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

