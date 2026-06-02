Χανιά: Εργατικό δυστύχημα – Θύμα ένας 69χρονος

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στα Χανιά με θύμα έναν 69χρονο άντρα, ο οποίος όπως ανακοινώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Χανίων κατέληξε σήμερα το πρωί.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «Άλλος ένας συνάδελφος μας ξεκίνησε το πρωί για το μεροκάματο για να δει πως θα ζήσει αυτός και η οικογένεια του στο ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας και αντί να γυρίσει σπίτι του σήμερα να είναι από χθες στην ΜΕΘ και να καταλήξει σήμερα το πρωί.

Το εργατικό ατύχημα εξελίχθηκε σε ανακαίνιση μεγάλης αλυσίδας s/m στους Αγίους Αποστόλους.

Για άλλη μια φορά το συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα οφείλετε στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας που έχει οδηγηθεί ο κλάδος από τις πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια. Το εργατικό ατύχημα πραγματοποιήθηκε μετά τις 17:30 το απόγευμα.

Αυτή είναι η εξέλιξη που ευαγγελίζονται όλοι. Ένας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημα του!! Μετά θα λένε φταίει η τύχη και η κακιά ώρα!

Η ανάπτυξη τους τσακίζει ζωές μας

Το χειρότερο είναι ότι αν δεν έκανε παρέμβαση το σωματείο μας, οι εργασίες στο s/m θα συνεχιζόταν κανονικά μέχρι αργά το βράδυ με τον συνάδελφο τους να χαροπαλεύει στην εντατική.

Έχει τεράστιές ευθύνες η Κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν κάνει σμπαράλια όλα τα δικαιώματα των εργατών στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοκαρχαριών.

Ευχόμαστε στην οικογένεια τα θερμά μας συλληπητήρια

Απαιτούμε:

• Να μοιραστούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα για να βγουν στην σύνταξη οι μεγάλοι συνάδελφοι μας

• Στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να μπορεί να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους

• Όχι άλλο στους ανασφάλιστους εργάτες στον κλάδο μας

Όλοι στην κλαδική απεργία στις 24/6

Όχι άλλο αίμα εργατών……………….»