Chania
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

Χανιά: Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου ενημερωτικών συναντήσεων για γονείς με τίτλο: «Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων», για την περίοδο Νοέμβριος 2025 – Μάιος 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος των εργαστηρίων είναι η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, η στήριξη των οικογενειών και η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανατροφής και επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν περιλαμβάνουν:

• Ομάδα γονέων – παιδιών προσχολικής ηλικίας
• Ομάδα μονογονεϊκών οικογενειών
• Ομάδα γονέων – παιδιών στην εφηβεία

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες που αφορούν:
• Στις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών, ανάλογα με την ηλικιακή φάση την οποία διανύουν.
• Στην επικοινωνία στην οικογένεια.
• Στην αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση και πως ενισχύονται ή αποδυναμώνονται μέσα στην οικογένεια.
• Στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων.
• Στα όρια στις σχέσεις και την συμπεριφορά των παιδιών.
• Στο διαδίκτυο, τον εθισμό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πως αυτά επηρεάσουν τις σχέσεις στην οικογένεια.
• στην προσωπική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εκπαίδευση των γονέων ώστε να δρουν και να συναισθάνονται με τρόπο εποικοδομητικό τόσο στα ατομικά-οικογενειακά όσο και στα κοινωνικά ζητήματα.
• Στην επιθετική συμπεριφορά αλλά και τις εξαρτήσεις καθώς και το ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη αυτών.

Κάθε ομάδα θα δουλεύει με βιωματικό τρόπο, τα μέλη της θα έχουν τη δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και την έκφραση των συναισθημάτων. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες ενώ η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται από αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στο Συμβουλευτικό Σταθμό, Πάρ. Κανεβάρω 26-28, Παλιά Πόλη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210-54650 & 28214-09188, email: simvstathmos@chania.gr»

 

 

Συντονίστρια των εργαστηρίων είναι η Μαλανδράκη Κατερίνα, Ψυχολόγος.

