Χανιά: Έρευνες σε βάθος για την υπόθεση κακοποίησης παιδιού

Γιώργος Κώνστας
Στη προανάκριση παραμένει η υπόθεση του ζευγαριού στον οποίο αποδίδονται ευθύνες για κακοποίηση του 3,5 ετών κοριτσιού του, αφού μέχρι αργά χθες δεν είχαν ασκηθεί διώξεις ούτε στον 25χρονο πατέρα, ούτε στη συνομίλικη μητέρα για αυτές τις κατηγορίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία που εκπονούν οι αστυνομικές αρχές παραμένει ανοικτή, καθώς η μεν μητέρα εμφανίζεται ως μικρής αξιοπιστίας κάτι που επεσήμανε χθες και εισαγγελικός λειτουργός, ο δε πατέρας αποποιείται κάθε ενοχή και επιρρίπτει ευθύνες στη σύντροφο του.
Μέχρι στιγμής οι δύο κατηγορούνται:
• Ο μεν 25χρονος υπήκοος Πακιστάν κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα. Εμφανίσθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων όπου και ζήτησε αναβολή μέχρι την Τετάρτη. Σύμφωνα με το Δικηγόρο του δεν έχει ασκηθεί καμία κατηγορία , ούτε έχει λάβει κάποια δικογραφία που να αφορά βαριά σωματική βλάβη, κακοποίησης κτλπ.
• Η 25χρονη γυναίκα κατηγορείται για ψευδείς καταθέσεις και επρόκειτο να δικαστεί χθες επίσης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Καθώς δεν είχε δικηγόρο, η υπόθεση της αναβλήθηκε για σήμερα το μεσημέρι ώστε να της διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης. Ο εισαγγελέας κάλεσε τη μητέρα να είναι ειλικρινής καθώς όπως είπε μέχρι τώρα έχει καταθέσει μόνο ψέματα.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα – σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες- , αρχικά είχε δώσει άλλα προσωπικά στοιχεία και είχε μιλήσει για δύο παιδιά της που δεν είναι στη ζωή, κάτι που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι χθες δεν είχε πιστοποιηθεί ότι η γυναίκα γέννησε δύο παιδιά που δεν είναι πια στη ζωή.
Την ίδια στιγμή τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της μητέρας παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων. Εκεί φροντίζονται από το προσωπικό της κλινικής, νοσηλευτές και γιατρούς και είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Εν τω μεταξύ, αναφορά προς τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Κοινωνι- κής Συνοχής και Οικογένειας, Υγείας και Δικαιοσύνης κατέθεσε για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γιώργος Μανούσος.
Στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση θέτει ερωτήματα για την έγκαιρη ενεργοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, τη συνεργασία μεταξύ δομών υγείας, εισαγγελικών αρχών και υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων, καθώς και για την παρακολούθηση οικογενειών υψηλού κινδύνου και πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων.
Παράλληλα ζητά ενημέρωση για το αν είχαν υπάρξει προηγούμενες καταγγελίες ή αναφορές για περιστατικά βίας ή παραμέλησης, για τα πρωτόκολλα άμεσης παρέμβασης που εφαρμόζονται, αλλά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενιαίου μηχανισμού παρακολούθησης παιδιών υψηλού κινδύνου.

