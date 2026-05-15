Χανιά: Ερχεται ξανά σκόνη από την Αφρική

Επιστροφή της Αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στην περιοχή των Χανίων, προβλέπεται το Σάββατο.

Οπως σημειώνουν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, οι Α. Καραγιαννίδης, Χ. Γιαννακλής Κ. Λαγουβάρδος, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού, θα προκαλέσει τη μεταφορά ερημικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά.

Στους χάρτες των Εικόνων 1 και 2 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένονται το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου 16/05.

Είναι εμφανείς οι αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις που αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 16/05.