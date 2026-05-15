Χανιά: Επτά τραυματίες σε δύο τροχαία την Πέμπτη

Συνολικά επτά άτομα τραυματίστηκαν την Πέμπτη σε δύο τροχαία ατυχήματα στον νομό Χανίων.

Το απόγευμα της Πέμπτης τροχαίο σημειώθηκε στον Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο με τουρίστες έφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε δέντρο.

Τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και ελαφρά οι τρεις επιβάτες, αναμεσά τους ανήλικο παιδί. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ σημειώθηκε τροχαίο με τραυματισμούς στο δρόμο, κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Από τη σύγκρουση δύο οχημάτων τραυματίστηκαν τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.