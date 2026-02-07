Χανιά: Επιστρέφει… στη θάλασσα η θρυλική «Λουλού»

Στη θάλασσα θα ξαναβρεθεί η θρυλική “Λουλού”, η βάρκα που από το 1967 µέχρι το 2013 ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Ενετικού Λιµανιού!

Η βάρκα ανακατασκευάστηκε πριν 4 χρόνια στo πλαίσιo της δράσης “Ανοιχτά Πανιά” της τότε ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ του ∆ήµου Χανίων και µέχρι και πρόσφατα φυλaσσόταν στο πρώτο Νεώριο κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως είχαν επισηµάνει πολλές φορές τα “Χ.ν.”.

Η βάρκα αυτές τις ηµέρες ποντίστηκε δίπλα στο Νεώριο του Μoro και γέµισε νερό. Αυτό έγινε όµως µας είπαν µέλη του Συλλόγου Αλιέων Ενετικού λιµανιού προκειµένου να κλείσουν οι αρµοί και να φουσκώσουν τα ξύλα και να «στανιάρει». Σύµφωνα µε πληροφορίες από τον ∆ήµο Χανίων την ερχόµενη εβδοµάδα θα αντληθούν τα νερά από τη βάρκα και θα αναλάβουν τη φροντίδα της οι Ναυτοπρόσκοποι που θα την αξιοποιούν για τις δικές τους ανάγκες.

Σηµειώνεται ότι η βάρκα ανακατασκευάστηκε από την οµάδα Εrrads, που προχώρησε στην καταγραφή προφορικών µαρτυριών για το λιµάνι των Χανίων, συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες που εκτέθηκαν στο κοινό το 2022.

Η “Λουλού” ναυπηγήθηκε στα Χανιά το 1967 από τον Γιώργο και τον Κυριάκο Παριωτάκη και ήταν το µέσο µεταφοράς ανθρώπων και υλικών από το καρνάγιο προς το µώλο του Ενετικού λιµανιού.

«Για πολλά χρόνια ταυτίστηκε µε τη φυσιογνωµία του λιµανιού. Με το κλείσιµο του καρνάγιου, η βάρκα έµεινε στο µώλο και διαλύθηκε σταδιακά. Το 2013 αποσαθρωµένη πια, αποµακρύνθηκε οριστικά από το λιµάνι. Ένα χρόνο αργότερα, το 2014, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας για τον περιορισµό της αλιευτικής δραστηριότητας, επιβλήθηκε η καταστροφή ξύλινων αλιευτικών καϊκιών µε αποζηµίωση, µε αποτέλεσµα αρκετά ξύλινα σκαριά στην περιοχή των Χανιών να διαλυθούν» είχαν σηµειώσει τα µέλη της οµάδας στα “Χ.ν.” συµπληρώνοντας πως προχώρησαν στη διερεύνηση της ιστορίας του καρνάγιου και του ενετικού λιµανιού, µέσα από την ιστορία της “Λουλού” καθώς και την ανάσυρση παραδειγµάτων καταστροφής καϊκιών στη περιοχή λόγω της πρόσφατης ευρωπαϊκής οδηγίας.