menu
17.2 C
Chania
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Επιστρέφει… στη θάλασσα η θρυλική «Λουλού»

Γιώργος Κώνστας
0

Στη θάλασσα θα ξαναβρεθεί η θρυλική “Λουλού”, η βάρκα που από το 1967 µέχρι το 2013 ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Ενετικού Λιµανιού!

Η βάρκα ανακατασκευάστηκε πριν 4 χρόνια στo πλαίσιo της δράσης “Ανοιχτά Πανιά” της τότε ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ του ∆ήµου Χανίων και µέχρι και πρόσφατα φυλaσσόταν στο πρώτο Νεώριο κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως είχαν επισηµάνει πολλές φορές τα “Χ.ν.”.

Η βάρκα αυτές τις ηµέρες ποντίστηκε δίπλα στο Νεώριο του Μoro και γέµισε νερό. Αυτό έγινε όµως µας είπαν µέλη του Συλλόγου Αλιέων Ενετικού λιµανιού προκειµένου να κλείσουν οι αρµοί και να φουσκώσουν τα ξύλα και να «στανιάρει». Σύµφωνα µε πληροφορίες από τον ∆ήµο Χανίων την ερχόµενη εβδοµάδα θα αντληθούν τα νερά από τη βάρκα και θα αναλάβουν τη φροντίδα της οι Ναυτοπρόσκοποι που θα την αξιοποιούν για τις δικές τους ανάγκες.

Σηµειώνεται ότι η βάρκα ανακατασκευάστηκε από την οµάδα Εrrads, που προχώρησε στην καταγραφή προφορικών µαρτυριών για το λιµάνι των Χανίων, συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες που εκτέθηκαν στο κοινό το 2022.
Η “Λουλού” ναυπηγήθηκε στα Χανιά το 1967 από τον Γιώργο και τον Κυριάκο Παριωτάκη και ήταν το µέσο µεταφοράς ανθρώπων και υλικών από το καρνάγιο προς το µώλο του Ενετικού λιµανιού.
«Για πολλά χρόνια ταυτίστηκε µε τη φυσιογνωµία του λιµανιού. Με το κλείσιµο του καρνάγιου, η βάρκα έµεινε στο µώλο και διαλύθηκε σταδιακά. Το 2013 αποσαθρωµένη πια, αποµακρύνθηκε οριστικά από το λιµάνι. Ένα χρόνο αργότερα, το 2014, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας για τον περιορισµό της αλιευτικής δραστηριότητας, επιβλήθηκε η καταστροφή ξύλινων αλιευτικών καϊκιών µε αποζηµίωση, µε αποτέλεσµα αρκετά ξύλινα σκαριά στην περιοχή των Χανιών να διαλυθούν» είχαν σηµειώσει τα µέλη της οµάδας στα “Χ.ν.” συµπληρώνοντας πως προχώρησαν στη διερεύνηση της ιστορίας του καρνάγιου και του ενετικού λιµανιού, µέσα από την ιστορία της “Λουλού” καθώς και την ανάσυρση παραδειγµάτων καταστροφής καϊκιών στη περιοχή λόγω της πρόσφατης ευρωπαϊκής οδηγίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum