Χανιά: Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη

Eπεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης το Σαββατοκύριακο προβλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σε σχετικό χάρτη του Meteo φαίνεται πως στα Χανιά το φαινόμενο θα είναι πιο έντονο.

Οπως αναφέρει ο διευθυντής ερευνών Κ. Λαγουβάρδος, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr νέο επεισόδιο μεταφοράς αναμένεται στη χώρα. Το επεισόδιο αναμένεται να έχει μέτρια ένταση αλλά σχετικά μεγάλη χρονική διάρκεια.

Όπως διακρίνεται και στoν προγνωστικό χάρτη από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν αρκετά κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες του Σαββάτου 09/05.

Περισσότερες πληροφoρίες δίνονται στο Παρατηρητήριo Ερημικής Σκόνης (www.meteo.gr/dust)