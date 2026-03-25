Χανιά: Επίκαιρη συζήτηση για τον πόλεμο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Ιράν, Παλαιστίνη, Μέση Ανατολή. Πόλεμος, βάσεις και οικονομία — τι σημαίνουν για την Ελλάδα και την Κρήτη», είναι το θέμα εκδήλωσης – συζήτησης την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 7 μ.μ., στις Εκδόσεις Ραδάμανθυς (Ξέπαπα 7)

Ομιλητές:

Γιώργος Λιμαντζάκης, τουρκολόγος – ιστορικός
Σήφης Μιχελογιάννης, πρώην βουλευτής, επίτιμο μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Χάρης Ναξάκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης, οικονομολόγος, μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Ραδάμανθυς»

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Όταν η γεωπολιτική γίνεται καθημερινότητα, η ενημέρωση, η κριτική σκέψη και ο δημόσιος διάλογος είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Σε μια περίοδο βαθιάς γεωπολιτικής αστάθειας και πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, τα γεγονότα ξεπερνούν τα όρια των άμεσα εμπλεκόμενων χωρών και επηρεάζουν καθοριστικά την Ευρώπη, την οικονομία και την καθημερινότητα των κοινωνιών. Την ίδια στιγμή, ο δημόσιος λόγος διαμορφώνεται συχνά μέσα από φίλτρα παραπληροφόρησης, μονομερών αφηγήσεων και επικοινωνιακής διαχείρισης της πραγματικότητας. Ζητήματα όπως η γενοκτονία και η ανθρωπιστική κρίση στην Παλαιστίνη, οι απώλειες αμάχων, η στοχοποίηση κρίσιμων υποδομών, αλλά και η αμφισβήτηση βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, επανέρχονται με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο.

Παράλληλα, η κλιμάκωση των συγκρούσεων αναδεικνύει τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, τις στρατιωτικές επιλογές και τις μορφές πίεσης που ασκούνται στο διεθνές πεδίο, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης και την απειλή χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Η Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Κρήτη, δεν βρίσκονται εκτός αυτών των εξελίξεων. Η ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων, η γεωστρατηγική θέση της περιοχής και οι πολιτικές επιλογές που συνδέονται με διεθνείς συμμαχίες, δημιουργούν νέα δεδομένα και εύλογα ερωτήματα για τον βαθμό και τη μορφή της εμπλοκής της χώρας».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

