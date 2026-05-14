Χανιά: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τραυματισμένη τουρίστρια σε φαράγγι

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι του Κυκλάμινου, γνωστό και ως Αη Γιωργίτικο Φαράγγι ή Βαντέ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης ειδοποιήθηκε μέσω 112 η Πυροσβεστική για τον τραυματισμό της τουρίστριας η οποία έκανε πεζοπορία στο φαράγγι με την παρέα της.

Αμεσως έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Χανίων με 13 πυροσβέστες οι οποίοι παρέλαβαν τη γυναίκα και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Το φαράγγι του Κυκλαμίνου ξεκινά από το Αλετρουβάρι των Κεραμειών και καταλήγει στον Βαντέ.