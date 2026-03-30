Χανιά: Επί τάπητος το μέλλον της ελαιοκομίας

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκληθεί με το ελαιοκομικό μητρώο, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, την τυποποίηση, το εμπόριο του ελαιολάδου θα τεθούν στην ημερίδα με τίτλο: “Έχει μέλλον η ελαιοκομία στην Κρήτη; Ελιά και ελαιόλαδο: προβλήματα και προοπτικές” που πραγματοποιείται την Τρίτη (31/3) στις 10 το πρωί στο ΜΑΙΧ.

Αρχικά ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, στη συνέντευξη τύπου των διοργανωτών, στάθηκε στο ρόλο της ελαιοκομίας στην Κρήτη, τονίζοντας πως «δεν είναι απλά μία ακόμα αγροτική δραστηριότητα. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας του πολιτισμού της Κρήτης εδώ και αιώνες, χιλιετίες θα έλεγα. Επομένως, οπωσδήποτε πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον της, διότι είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη ζωή μας και τη ζωή των επόμενων γενεών, με κάποιες προσαρμογές βέβαια όπως πρέπει».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο αντιπεριφερειάρχης στη βράβευση του δρ. Νίκου Μιχελάκη επιστημονικού συνεργάτη του ΣΕΔΗΚ λέγοντας πως «είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ελαιοκομία στην Κρήτη. Εργάζεται ακατάπαυστα και βοηθάει όλο τον τομέα του ελαιολάδου, είτε είναι παραγωγοί, είτε άνθρωποι που έχουν ελαιουργεία, είτε άνθρωποι που εμπορεύονται το προϊόν, και προτείνει διάφορες κατά καιρούς παρεμβάσεις προκειμένου η ελαιοκομία να συνεχίσει να είναι πολύ ψηλά στην κρητική παραγωγή».

Αναφορικά με το αν η Περιφέρεια στηρίζει το ελαιόλαδο όσο θα μπορούσε και πρέπει για μια σειρά από θέματα όπως την προβολή του ή και το θέμα της δακοκτονίας ο κ. Καλογερής απάντησε πως «η Περιφέρεια κάνει τα πάντα για αυτόν τον τομέα. Και στο θέμα της φυτοπροστασίας και της προστασίας της παραγωγής. Κάθε χρόνο ζούμε ένα μικρό δράμα το οποίο το γνωρίζουν όλοι, διότι θεωρούν από πλευράς Υπουργείου ότι με δύο ή τρεις ψεκασμούς – με γνώμονα άλλες ελαιοκομικές περιοχές της χώρας – η παραγωγή είναι προστατευμένη από τον Δάκο. Αυτό δεν ισχύει στην Κρήτη. Καταφέρνουμε τα τελευταία χρόνια, κάνοντας διαγωνισμούς η Περιφέρεια από μόνη της, και προσθέτει τουλάχιστον δύο και τρεις φορές παραπάνω ψεκασμούς για να μπορέσει να σώσει την παραγωγή. Αυτό είναι γνωστό. Με τα πενιχρά μας μέσα και όπως μπορούμε, παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε και καταγγελίες και δυσκολίες και διώξεις και απολογούμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελλειμματικοί, διότι πρέπει να ψεκάσουμε στην ώρα μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσουν οι χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, πρέπει να τα προλάβουμε όλα αυτά. Οι γεωπόνοι μας από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, μαζί με τους εποχιακούς που προσλαμβάνονται και τους ανθρώπους των Δήμων με τους οποίους συνεργαζόμαστε εδώ στα Χανιά μέσα από τις εταιρείες. Και θα έλεγα ότι στις τεχνικές γραμμές τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά, γιατί μην ξεχνάτε έχουμε έναν νομό με πολύ δύσκολο ανάγλυφο που δεν προσεγγίζεται εύκολα.» Ο αντιπεριφερειάρχης συμπλήρωσε πως «θέλουμε τον παραγωγό παρόντα όσο είναι δυνατόν όταν γίνονται αυτά τα έργα και να μην περιμένει στο καφενείο να πάνε κάποιοι να βρουν τον ελαιώνα του, να τον ψεκάσουν και να φύγουν χωρίς εκείνος να ξέρει τίποτα. Η Περιφέρεια κάνει ό,τι μπορεί και στο θέμα της προβολής, με διαγωνισμούς. Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Κρήτης είναι Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης. Το ελαιόλαδο είναι βασικό συστατικό της διατροφής μας. Έχουμε την Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Κάναμε ένα σωρό πράγματα διότι ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς μας.»

Στη συνέχεια παρατήρησε πως « αν δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον τουρισμό, διότι δεν είναι εύκολο να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κρήτη και να μην γεύονται την αξία της τοπικότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε προϊόντα και πρώτες ύλες από διάφορα σημεία του ορίζοντα. Ο κόσμος τώρα ζητάει την εμπειρία, ζητάει να δει τι παράγεται εδώ, πώς τρέφονται εδώ χιλιάδες χρόνια οι Κρητικοί από την εποχή του Μινωικού πολιτισμού, και εμείς πρέπει να τα παρέχουμε.»

ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

«Ζητήσαμε να γίνει τώρα αυτή η εκδήλωση γιατί βρισκόμαστε στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Θέλουμε να δούμε πόσο έτοιμοι είμαστε. Υπάρχουν ζητήματα όπως ειπώθηκε με τις καλλιεργητικές τεχνικές, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, θέματα δακοκτονίας και φυτοπροστασίας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και όλη την περσινή παραγωγή, η οποία δυστυχώς δεν έχει πουληθεί όλη και παραμένει με τιμές χαμηλές για τον παραγωγό» ανέφερε η κ. Άννα Δασκαλάκη , γεωπόνος, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η ίδια επεσήμανε πως στην ημερίδα θα δώσει την παρουσία του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Ανδριανός, και θα γίνουν τρεις θεματικές συζητήσεις για τις καλλιεργητικές τεχνικές και την άρδευση, τη δακοκτονία και φυτοπροστασία, την εμπορία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ειδικότερα για τη δακοκτονία η κ. Δασκαλάκη επεσήμανε πως «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγο πίσω. Πρέπει να γίνει από το Υπουργείο ο διαγωνισμός για την προμήθεια των φαρμάκων και η προκήρυξη για τις θέσεις του εποχικού προσωπικού δακοκτονίας. Από την Περιφέρεια πρέπει να γίνει ο κεντρικός διαγωνισμός για τους ψεκασμούς και από κάθε Αντιπεριφέρεια οι διαγωνισμοί για την παγιδοθεσία. Είναι μεγάλη γραφειοκρατία και γι’ αυτό καλό είναι να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι».

Σε ό,τι έχει να κάνει με Ελαιοκομικό Μητρώο η κ. Δασκαλάκη τόνισε ότι «οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το αντικείμενο είναι σε απόγνωση» και ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί το Μητρώο «θα έπρεπε να “πατήσει” πάνω σε υπάρχοντες χάρτες, όπως του Κτηματολογίου ή του ΟΣΔΕ. Το να ξαναφτιάχνουμε χάρτες από την αρχή δεν βοηθάει και δεν υπάρχουν τα μέσα».

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΔΗΚ κ. Σταύρος Σταυρουλάκης υπογράμμισε πως ο Σύνδεσμος έχει ως στόχο να αυξηθούν «οι ορθές πρακτικές διάθεσης, δηλαδή τα συνεταιριστικά σχήματα που εμπορεύονται το ελαιόλαδο μέσω διαγωνισμών. Πάγια τακτική μας δεν είναι η πώληση του χύμα, αλλά η πιστοποιημένη τυποποίηση, γιατί αυτός είναι ο δρόμος για την εξυγίανση της ελαιοκομίας.»

Ακολούθησε ο κ. Γιώργος Μπαουράκης (Διευθυντής ΜΑΪΧ) που υπογράμμισε πως «το ελαιόλαδο είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας της Κρήτης. Παλαιότερα παράγαμε το 4,8% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ τώρα είμαστε στο 3,5%. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι το 90% είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κάτι που δεν έχουν σε τέτοιο βαθμό η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία ή η Τυνησία. Ωστόσο, η παραγωγή στην Τουρκία και την Τυνησία έχει ανέβει πολύ, δυσχεραίνοντας την προώθηση του κρητικού ελαιολάδου. Δεν υπάρχει λόγος η Κρήτη, με προϊόντα ισοδύναμα ή καλύτερα, να μην βρίσκει τη θέση που της αξίζει στο ράφι. Το Παρατηρητήριο Αγροτουρισμού της Περιφέρειας δείχνει ότι οι τουρίστες έχουν μεγάλη προδιάθεση να δοκιμάσουν και να αναζητήσουν τα προϊόντα μας στις πατρίδες τους. Ο τριτογενής τομέας καλύπτει το 78% της οικονομίας της Κρήτης και επιβάλλεται το “πάντρεμα” πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα».

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο κ. Γιώργος Ψαρράς διευθυντής του “Ινστιτούτου Ελιάς – ΕΛΓΟ Δήμητρα” που μίλησε για την κλιματική κρίση. « Λόγω των κλιματικών παραμέτρων, τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντικά προβλήματα: βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες κα. Αυτά δημιουργούν αβεβαιότητα στους παραγωγούς. Στο ερώτημα αν έχει μέλλον η ελαιοκομία στην Κρήτη, η απάντηση είναι θετική αλλά υπό προϋποθέσεις. Απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο καλλιέργειας, συγκομιδής και εμπορίας. Οι φορείς, τα ερευνητικά ιδρύματα και η Περιφέρεια συνεργάζονται στενά τα τελευταία χρόνια. Μέλλον υπάρχει, αρκεί να κατανοήσουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Θα ακολουθήσει ένας νέος κύκλος ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλους τους δήμους της Κρήτης για να φτάσει η πληροφορία σε κάθε κάτοικο».

Όσον αφορά το Ινστιτούτο και για τον αν έχει τον αριθμό των ερευνητών που έχει ανάγκη, απάντησε πως « είμαστε στα ίδια επίπεδα με παλιά, άρα δεν υπάρχει θέμα εκεί. Στο υπόλοιπο προσωπικό υπάρχουν ελλείψεις, αλλά τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή είναι τα περισσότερα από κάθε άλλη εποχή σε αριθμό και χρηματοδότηση. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ερευνητικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς (ελιά, υποτροπικά, εσπεριδοειδή) και είμαστε σε καλό δρόμο».