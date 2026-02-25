Χανιά: Εορτασμός του Αγ. Πολυκάρπου από τους Μικρασιάτες

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε την περασμένη Κυριακή ο Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, όπου πανηγύρισε το δεξί κλίτος του ναού, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ακολούθησε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και πνευματικής χαράς.

Ξεχωριστή και όμορφη ήταν η παρουσία των ενηλίκων και παιδιών της Αδελφότητα Μικρασιατών Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», οι οποίοι, φορώντας παραδοσιακές στολές, πλαισίωσαν με σεβασμό την εικόνα του Αγίου, προσδίδοντας ιδιαίτερο χρώμα και τιμή στην εορτή.