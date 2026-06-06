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Χανιά: Εορτασµός Αγ. Θεοδώρων τη Δευτέρα στα Θοδωρού

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
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Έτοιµο και πλήρως ανακατασκευασµένο µετά τις ζηµιές που είχε υποστεί τον περασµένο Οκτώβριο το µικρό ξωκλήσι των Αγίων Θεοδώρων στη νησίδα Θοδωρού ετοιµάζεται να υποδεχτεί τους πιστούς και να πανηγυρίσει την προσεχή ∆ευτέρα 8 Ιουνίου.

Τα «Χ.ν.» είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε τον εφηµέριο της περιοχής π. Γεώργιο Περάκη για την ανακατασκευή του ιερού ναού.
«Η ανακατασκευή της εκκλησίας ολοκληρώθηκε πλήρως σήµερα «Σ.Σ. χθες» µας αναφέρει ο π. Γεώργιος.
Ρωτάµε πόσο διάστηµα χρειάστηκε προκειµένου να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του ιερού ναού «η ανακατασκευή µας πήρε από τα µέσα Ιανουαρίου που ξεκινήσαµε και, δόξα τω Θεώ, ολοκληρώθηκε και είµαστε πάρα πάρα πολύ χαρούµενοι για αυτό» µας απαντά ο παπά Γιώργης επισηµαίνοντας πως η ανακατασκευή έγινε «µε τη συµβολή ανθρώπων που αγαπούν την εκκλησία, τους αγίους, και έτσι δοξάζουµε τον Θεό. Νέοι άνθρωποι, µεγάλοι άνθρωποι, γυναίκες, άντρες, γιαγιάδες, παππούδες, και οι νέοι πάρα πολλοί».
Οσον αφορά στο αν υπήρξαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πορείας της ανακατασκευής ο ιερέας µας απαντά πως «στο τέλος ζοριστήκαµε πάρα πολύ γιατί δεν µπορούσαµε να πηγαίνουµε κάθε µέρα λόγω καιρικών συνθηκών· αν ήταν πάνω από τέσσερα µποφόρ δεν µπορούσε να µετακινηθεί τίποτα. Χαιρόµαστε που τα καταφέραµε και περιµένουµε µε αγωνία τη γιορτή τη ∆ευτέρα και όλοι οι άνθρωποι να µείνουν ευχαριστηµένοι».

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Όπως ανακοινώθηκε από τον ∆ήµο Χανίων, οι µετακινήσεις για τη νησίδα θα ξεκινήσουν από τον 2ο µόλο της Αγ. Μαρίνας (πίσω από το Φαρµακείο) στις 07.30, καθώς και από το λιµανάκι του Πλατανιά. Το τελευταίο πλοιάριο θα αναχωρήσει για τη νησίδα στις 12.30. Τελευταία αναχώρηση από τη νησίδα θα πραγµατοποιηθεί στις 14.00.
Η είσοδος στα καραβάκια που µεταφέρουν τους προσκυνητές στο νησί είναι 10,00€ (παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν)
Όπως επισηµαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «η τιµή είναι καθορισµένη από τους ιδιοκτήτες των πλοιαρίων και αφορά αποκλειστικά και µόνο την αµοιβή τους».

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