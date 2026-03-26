Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε βραχώδη περιοχή

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε περιπατητής στο Κολυμπάρι στα Χανιά, καθώς κατά τη διάρκεια πεζοπορίας εντόπισε σορό σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός πιθανότητα ανήκει σε άντρα και εντοπίστηκε σε βραχώδη δύσβατη περιοχή κοντά σε παραλία λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να γίνει νεκροψία- νεκροτομή ενώ θα γίνει και λήψη DNA προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του άτυχου άντρα.