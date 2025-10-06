menu
Χανιά: Εντονη ανησυχία για το ελαιόλαδο προκαλούν οι χαμηλές τιμές και η προβληματική δακοκτονία

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

«∆εν πληρωνόµαστε τον κόπο µας» λένε οι ελαιοπαραγωγοί των Χανίων που ετοιµάζονται τις επόµενες ηµέρες να βγουν στα λιόφυτα για το µάζεµα. Η χαµηλή τιµή του ελαιολάδου, την ίδια στιγµή που το κόστος παραγωγής έχει πολλαπλασιαστεί, ανησυχεί έντονα τους αγρότες.

Την ίδια στιγµή σε ό,τι αφορά την ποσότητα και την ποιότητα, τα στοιχεία δείχνουν πως η µεν πρώτη θα κυµανθεί στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι, γύρω στους 20.000 τόνους για το Ν. Χανίων, ενώ για τη δεύτερη όλα θα κριθούν από το µέγεθος της προσβολής από το δάκο.

«Φέτος, έτσι όπως πάει, θα αποµείνουν οι µισές ελιές αµάζευτες» λέει ο κ. Παντελής Θεοδωράκης παραγωγός από το Σέλινο και εξηγεί ότι «το λάδι για τον παραγωγό δεν πουλιέται πάνω από 4 – 4,50 ευρώ το κιλό. Το µεροκάµατο για τους εργάτες, όταν βρίσκεις, είναι στα 60-70 ευρώ, οι τιµές για τα κλαδέµατα, τα τρακτέρ έχουν διπλασιαστεί, δεν πληρώνεσαι τον κόπο σου!».

Την ανησυχία του για το μεγάλο κόστος παραγωγής εκφράζει ο παραγωγός Στ. Αντωνακάκης

Στο ίδιος µήκος κύµατος και ο  κ. Στέλιος Αντωνακάκης, επίσης παραγωγός. «Φίλος παραγωγός που βγάζει 2 τόνους λάδι υπολογίζει ότι θα πάρει 8.000 ευρώ. Ψεκασµό, φυτοφάρµακα, καολίνες, το τρακτέρ για να βγάλει τα χόρτα κόστισαν 3.000 ευρώ. Θέλει 40 ηµέρες για να µαζέψει µαζί µε ένα άτοµο από την οικογένεια του και ένα εργάτη που θα πάρει 70 ευρώ, συν το πετρέλαιο για τα µηχανάκια,  τις ζηµιές στα ραβδιά, πραγµατικά δεν θα του µείνει τίποτα, για αυτό και σκέφτεται να µαζέψει µόνο όσες µπορεί ο ίδιος για να βγάλει το λάδι του» εξηγεί.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αναφορικά µε τη δακοκτονία, η ένσταση που κατέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Ελεγκτικό Συνέδριο  προκειµένου να εγκριθεί ο διαγωνισµός για την προµήθεια σκευασµάτων απορρίφθηκε έτσι δεν θα γίνει η αγορά των ποσοτήτων φυτοφαρµάκων που απαιτούνται ώστε να γίνει ένας ολόκληρος ψεκασµός. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης  αγοράστηκαν µε το ποσό των 33.000 ευρώ  που δικαιολογείται για απευθείας ανάθεση ανάλογες ποσότητες σκευασµάτων τα οποία όµως  δεν καλύπτουν παρά ένα κοµµάτι µόνο του ψεκασµού, περίπου ¼.

«Έχουµε κάνει µερικό τέταρτο ψεκασµό µε βάση τα φάρµακα που είχαµε στη διάθεση µας, στις περιοχές που διαπιστώσαµε ότι είχε µεγαλύτερη παραγωγή» ανέφερε στα “Χ.ν.” η διευθύντρια Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων κ. Μ. Μυλωνάκη. Με βάση τις εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνση η φετινή παραγωγή θα κυµανθεί γύρω στους 20.000 τόννους.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

«Οι πρόσφατες βροχές λειτούργησαν ευεργετικά, αν είχε βρέξει και νωρίτερα θα ήταν ακόµα καλύτερα» τόνισε ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ελαιουργών Ν. Χανίων κ. Μιχάλης Χαιρετάκης εκτιµώντας πως µε βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία «η χρονιά προµηνύεται µέτρια σε ότι αφορά την ποσότητα, δεν υπάρχει πολύ ποσότητα, περίπου στους 20.000 τόνους αναµένεται να παραχθούν. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν “βεντέµα” θα έχουν υψηλή παραγωγή αλλά και άλλα που δεν θα έχουν τίποτα, πχ. ο κάµπος των Φαλασάρνων θα παράξει ελάχιστο ελαιόλαδο».

Για το θέµα της ποιότητας ο κ. Χαιρετάκης δηλώνει πως    «η δακοκτονία δεν έγινε σωστά µε ευθύνη του Υπουργείου, όχι της Περιφέρειας, και πιστεύω ότι θα είναι δύσκολη χρονιά! Είχαµε έξαρση του δάκου το τελευταίο διάστηµα και θα είµαστε ικανοποιηµένοι αν η ποιότητα είναι όπως η περυσινή. Όµως είναι πολύ αρχή ακόµα και πιστεύω ότι προς το τέλος του Οκτώβρη θα έχουµε µια πιο σαφή εικόνα».

Μέχρι τώρα πάντως τα αγουρέλαια που παρήχθησαν την εβδοµάδα που µας πέρασε είχαν χαµηλές οξύτητες, µέχρι 0,5 όµως «δεν είχε προλάβει να κάνει ζηµιά ο δάκος. Οι ψεκασµοί   γίνονται απόν τον κάθε παραγωγό,  ιδιωτικά,. Θλω να πιστεύω ότι το πάθηµα της χρονιάς 2023-2024 έχει γίνει µάθηµα και δεν θα έχουµε ανάλογα φαινόµενα».

