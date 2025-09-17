Χανιά: Ενημέρωση εθελοντών για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Ημερίδες για την Πολιτική Προστασία θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Κρήτη με σκοπό την ενημέρωση των εθελοντικών ομάδων. Στα Χανιά, ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βλησίδης.

Σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, κάλεσε τις εθελοντικές ομάδες να παρακολουθήσουν τις δράσεις ενημέρωσης.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Χανίων Αργύρης Ρεγκάς, υπογράμμισε ότι με την κλιματική κρίση που έχει επέλθει είναι σημαντικός ο ρόλος της πολιτικής προστασίας για την ασφάλεια της χώρας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο πλαίσιο των δράσεων το Πυροσβεστικό Σώμα θα παρουσιάσει το πώς επενέβη σε έκτακτες καταστάσεις.

Ο πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος Κωνσταντίνος Μαραθάκης, ανέφερε ότι το Λιμενικό θα παρουσιάσει περιστατικά διάσωσης στη θάλασσα.

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας, Στρατής Φλεμετάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των δράσεων.

Το πρόγραμμα της δράσης στα Χανιά έχει ως εξής·

-8.45-9.00 Εγγραφές

-9.00-9.15 Χαιρετισμοί επισήμων

-9.15-10.00 Παρουσίαση Εθελοντικών ομάδων

-10.00-10.20 Προστασία από τους Κεραυνούς (Ζαφείρης Τρόμπακας, Ειδικός Εκπαιδευτής)

/10.20-11.10 Ατυχήματα: Η θεματική αυτή εστιάζεται στην γενεσιουργό αιτία της ανθρώπινης υπέρβασης, παραθέτοντας πληροφορίες φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού, βιολογίας αλλά και κοινωνιολογικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις.

-10.20-10.45 Επιβίωση σε συνθήκες ανθρώπινης υπέρβασης (Ζαφείρης Τρόμπακας, Ειδικός Εκπαιδευτής)

-10.45-11.10 Ασφαλής διαχείριση θύματος στο πεδίο (Κωνσταντίνος Λάμπρης, Ιατρός ΕΚΑΒ)

-11.10-11.30 Πρακτικοί τρόποι πρόγνωσης του καιρού (Εμμανουήλ Λέκκας, Μετεωρολόγος)

Εστιάζει στο μικροκλίμα της Ελλάδας και πώς μπορούμε να κάνουμε μικρές προγνώσεις του καιρού όταν βρισκόμαστε σε μη αστικό περιβάλλον. Βασίζεται στην παρατήρηση, σε στατιστικές, στην καταγραφή της επιδείνωσης του καιρού και στο αποτέλεσμα (αν δεν λάβουμε υπ’ όψη τα σημάδια του καιρού)

-11.30-12.00 Θαλάσσια Διάσωση (Πλωτάρχης Μαραθάκης Κωνσταντίνος, Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ)

-12.00-12.30 Η χρησιμότητα των κόμπων (Υπαρχιπυροσβέστης Κοκοτσάκης Τιμόθεος-Αλφρέδος, Α Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων)

-12.30-13.15 Εργαστήριο: Διαχείριση σε απαιτητικό περιβάλλον με τα λιγότερα μέσα (Ζαφείρης Τρόμπακας, Ειδικός Εκπαιδευτής).

-13.45-14.05 Εκπαίδευση σε Ορεινή Διάσωση και συνεργασία με παγκόσμιους φορείς (Ειρήνη Δανίδου, Εκπαιδεύτρια σε θέματα Ορεινής διάσωσης)

-14.05-14.35 Χρονικά επιχειρήσεων στην Κρήτη (Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Μπόμπορης, Αξιωματικός Δ.Ι.Π.Υ.Ν. Χανίων)

-14.35-15.30 Η Ιστορία της διάσωσης στην Ελλάδα (Ζαφείρης Τρόμπακας, ειδικός εκπαιδευτής)

-15.30-16.20 Εργαστήριο 1: Ο σημαντικός ρόλος των ασυρμάτων 15.30-16.00 Συντήρηση Δικτύου και τρόποι ασύρματης επικοινωνίας (Υπαρχιπυροσβέστης Παρτσαλάκης Σταύρος, Πυροσβέστης Α, Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων) 16.00-16.10 Θέματα επίγειας συνεργασίας Καραβάνος, Ραδιοερασιτέχνης Ηλεκτρονικός) (Χαράλαμπος

-16.10 – 16.20 Επικοινωνία με εναέρια μέσα (Ζαφείρης Τρόμπακας, Ειδικός Εκπαιδευτής)

-16.20-17.00 Εργαστήριο 2 (Ζαφείρης Τρόμπακας, Ειδικός Εκπαιδευτής) Ένα οδοιπορικό μιας ορειβατικής τραγωδίας που συνέβη στον Όλυμπο το 1979. Αναλύοντας τον εξοπλισμό επιβίωσης, την υποθερμία, τις μετεωρολογικές συνθήκες, την ψυχολογία του θύματος.

-17.00-17.30 Κριτική και χρήσιμα συμπεράσματα.