Χανιά: Ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής “Α”

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της περιοχής “Α” (ALPHA) του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

α) την 24 Νοεμβρίου 2025 από 12:30 έως και 13:30 καθώς και από 15:30 μέχρι 16:30 τοπική ώρα

β) την 27 Νοεμβρίου 2025 από 09:30 έως και 10:30 καθώς και από 12:30 μέχρι 13:30 τοπική ώρα

γ) την 28 Νοεμβρίου 2025 (εναλλακτικά) από 09:30 έως και 10:30 καθώς και από 12:30 μέχρι 13:30 τοπική ώρα

μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

А) ф: 35° 36′ Β και λ: 24° 07′ A

В) ф: 36° 18′ Β και λ: 24° 07′ A

Г) ф: 36° 18′ Β και λ: 24′ 47′ A

Δ) Φ: 35° 34′ Β και λ: 25′ 08′ A

Ε) Φ: 35° 31′ 8 και λ: 24° 11′ A

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»