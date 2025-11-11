Χανιά: Ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής «Καράβια»

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση τμήματος Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD-76) για λογαριασμό του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού την:

17η Νοεμβρίου 2025 από ώρα 11:302 μέχρι 17:302

μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α) Φ. 36°56’8 και λ:023 29΄Α

Β) Φ: 36° 42’8 και λ:023 32΄Α

1 Φ: 36° 41’Β και λ: 023°48′Α

Δ) Φ. 3647 8 και λ: 023 55΄ Α

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή στους προαναφερόμενους χρόνους

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»