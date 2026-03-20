Χανιά: Ενεργοποίηση της περιοχής «Α1» του Πεδίου Βολής Κρήτης

Το κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της περιοχής “Α1″ (ALPHA1) του πεδίου βολής Κρήτης από 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΩΣ ΚΑΙ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 από ώρα 09:00 εως και 15:00 τοπική ωρα (AMSL-4000FT) μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Α) φ: 35°32’Β και λ: 024″ 10΄Α,

Β) φ: 35° 37′ Β και λ: 024′ 10΄Α,

1) φ: 35° 37΄Β και λ: 024” 15΄Α,

Δ) φ: 35°32’Β και λ: 024° 15΄Α,

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»