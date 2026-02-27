Χανιά: Ενεργοποίηση περιοχών ναρκοθηρίας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση περιοχών Ναρκοθηρίας σε όρμο Σούδας και θαλάσσια περιοχή προσβάσεων όρμου Σούδας – Ρεθύμνου, επ ́ωφελεία ΠΝ, στις παρακάτω περιοχές:
Περιοχές περικλειόμενες από τα στίγματα:
Α.
3521’00’’ Β 02416’00’’Α
3526’00’’Β 02416’00’’Α
3526’00’’Β 02428’20’’Α
3521’00’’Β 02428’20’’Α
Από 05 Μαρτίου 2026 17:00 έως 06 Μαρτίου 2026 12:00
Από 08 Μαρτίου 2026 08:00 έως 08 Μαρτίου 2026 14:00
Από 09 Μαρτίου 2026 13:00 έως 12 Μαρτίου 2026 15:00
Περιοχές περικλειόμενες από τα στίγματα:
Β.
3529’48’’Β 02409’45’’Α
3530’25’’Β 02410’18’’Α
3529’58’’Β 02411’02’’Α
3529’22’’Β 02410’29’’Α
Την 05 και 6 Μαρτίου 2026 απο 08:00 έως 17:00 εκάστη ημέρα και από 09 ως 12 Μαρτίου 2026 από 08:00 ως 17:00 εκάστη ημέρα.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»