Χανιά: Ενεργοποίηση περιοχών ναρκοθηρίας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση περιοχών Ναρκοθηρίας σε όρμο Σούδας και θαλάσσια περιοχή προσβάσεων όρμου Σούδας – Ρεθύμνου, επ ́ωφελεία ΠΝ, στις παρακάτω περιοχές:

Περιοχές περικλειόμενες από τα στίγματα:

Α.

3521’00’’ Β 02416’00’’Α

3526’00’’Β 02416’00’’Α

3526’00’’Β 02428’20’’Α

3521’00’’Β 02428’20’’Α

Από 05 Μαρτίου 2026 17:00 έως 06 Μαρτίου 2026 12:00

Από 08 Μαρτίου 2026 08:00 έως 08 Μαρτίου 2026 14:00

Από 09 Μαρτίου 2026 13:00 έως 12 Μαρτίου 2026 15:00

Περιοχές περικλειόμενες από τα στίγματα:

Β.

3529’48’’Β 02409’45’’Α

3530’25’’Β 02410’18’’Α

3529’58’’Β 02411’02’’Α

3529’22’’Β 02410’29’’Α

Την 05 και 6 Μαρτίου 2026 απο 08:00 έως 17:00 εκάστη ημέρα και από 09 ως 12 Μαρτίου 2026 από 08:00 ως 17:00 εκάστη ημέρα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»