Χανιά: Ενέργεια- ακρίβεια φέρνουν σε δύσκολη θέση την εστίαση

Ζήτημα επιβίωσης είναι για πολλούς επαγγελματίες της εστίασης το κόστος της ενέργειας. Για αυτό το ζήτημα κατέθεσαν ψήφισμα το μεσημέρι της Τετάρτης στον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Ν. Καλογερή ζητώντας να προωθήσει τα αιτήματα τους στο υπουργείο .

Οι επαγγελματίες αναφέρουν στο υπόμνημα πως “οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των πρώτων υλών, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν εκτιναχθεί σε δυσβάστακτα επίπεδα. Από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο αυτό, οι μικροί επαγγελματίες δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε· αντίθετα, έχουμε μόνο να χάσουμε, καθώς αφενός γινόμαστε στόχος αντιποίνων και αφετέρου τα οικονομικά βάρη μεταφέρονται στις πλάτες μας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αφήνοντας χωρίς ουσιαστική στήριξη τους μικρούς επαγγελματίες του κλάδου.

Η κατάσταση που βιώνουμε είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα ξεπερνούν το 16% και εκτιμάται ότι θα κλιμακωθούν περαιτέρω, καθώς η τιμή της κιλοβατώρας είναι συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου και καθορίζεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αντίστοιχα, οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης φτάνουν τουλάχιστον το 41,5%, ενώ σε υγραέριο και φυσικό αέριο ξεπερνούν το 25%. Σύμφωνα με έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 37%, ενώ ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 4,6%.”

Ως συνέπεια των παραπάνω οι επαγγελματίες λένε πως “το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών μας έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθιστώντας αβέβαιη την επιβίωσή μας. Ιδιαίτερα πλήττονται κλάδοι που εξαρτώνται άμεσα από το ενεργειακό κόστος, όπως τα ΤΑΞΙ, τα φορτηγά, τα κρεοπωλεία, τα καθαριστήρια, οι φούρνοι, τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, η εστίαση και πολλοί άλλοι.Διεκδικούμε τα ακόλουθα μέτρα στήριξης:

Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια.

Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην ενέργεια.

Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επαναλειτουργία και ενίσχυση των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων.

Εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσσουν τις τιμές του φυσικού αερίου.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης.

Θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ρύθμιση οφειλών προς Εφορία και ΕΦΚΑ με δόση που δεν θα υπερβαίνει το 10% του εισοδήματος.

Διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και χρεών προς τον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.

Επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.”