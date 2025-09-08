menu
Χανιά: «Ενας εκπαιδευτικός θέλει να έρθει… πέντε να φύγουν»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Ένας εκπαιδευτικός θέλει να έλθει στα Χανιά, πέντε θέλουν να φύγουν, και βασική αιτία τα υψηλά ενοίκια.
Αυτό επισημάνθηκε στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν εκπαιδευτικοί και φοιτητικοί σύλλογοι το μεσημέρι της Δευτέρας στα Χανιά.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Μαυρογενάκης τόνισε πως από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ η κυβέρνηση “δεν αγγίζει καθόλου το θέμα της στέγης. Όλα τα έχουν αφήσει στην αγορά. Είναι ανάγκη να ξαναμπεί το θέμα της λαϊκής ,της εργατικής κατοικίας που κατάργησαν τα μνημόνια”.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων κ. Χρήστος Μπέλμπας δήλωσε πως το ζήτημα είναι εκρηκτικό και αυτό φαίνεται από τις μεταθέσεις καθώς για ένα καθηγητή που έρχεται 5 θέλουν να φύγουν και αιτία είναι τα ενοίκια και το κόστος ζωής.
Υπογράμμισε πως η επιδότηση ενοικίου δεν αποδίδει αφού σε πολλές περιπτώσεις προκαλεί αντίστοιχη άνοδο των τιμών στα ενοίκια, ζητώντας αύξηση μισθών και προτάσεις ενισχύσεις της λαϊκής στέγης .
“Ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός παίρνει 787 ευρώ και καλείται να πληρώσει ενοίκια 600-700 ευρώ” είπε μεταξύ άλλων η κ. Α. Χαραλαμπάκη, επίσης μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ.
Ακολούθως ο Νίκος Μαράκης από το “Σύλλογο εστίας” του Πολυτεχνείου Κρήτης μίλησε για “κρατική ευθύνη στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης” και για “ευθύνες της Πρυτανείας του ιδρύματος”.
“Το στεγαστικό ζήτημα προφανώς και αφορά και τους φοιτητές . Λόγω της έντονης τουριστικό ποίησης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εύρεση σπιτιού” σημείωσε ο Κωνσταντίνος Πρασόπουλος αντιπρόεδρος του συλλόγου ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

