Χανιά: Έναρξη προγραμμάτων άθλησης στα Δημοτικά Γυμναστήρια, τις αίθουσες γυμναστικής και τους ανοιχτούς χώρους

Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει την έναρξη των προγραμμάτων άθλησης για την περίοδο 2025-26, στα Δημοτικά Γυμναστήρια, τις αίθουσες γυμναστικής και τους ανοιχτούς χώρους του Δήμου Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα προγράμματα στοχεύουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, όχι μόνο για τη διατήρηση της υγείας και την καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά συγχρόνως την ψυχαγωγία μέσα από την άσκηση, τη μείωση του στρες, τη βελτίωση της ψυχολογίας και την κοινωνικοποίηση.

Οι εγγραφές στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Χανίων ξεκινούν από Δευτέρα 10/11/2025 και θα πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως στους χώρους άθλησης.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Αθλητισμού Δήμου Χανίων, τηλέφωνο: 2821341790 ή 2821341796 (09:00 με 13:00) και στο t-athlitismos@chania.gr

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.chania.gr/eksypiretisi/athlitismos/athlitismospr.html»