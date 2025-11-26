Χανιά: Ελλείψεις στο νοσοκομείο – Συλλαλητήριο για την υγεία

1 από 5

Κάλεσμα σε συλλαλητήριο για την υγεία, την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Αγοράς, απηύθυναν σε συνέντευξη Τύπου εκπρόσωποι των γιατρών και των εργαζομένων αλλά και το Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Παράλληλα αναφέρθηκαν στις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σημείωσαν ότι γίνονται προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος συρρίκνωσης των παθολογικών κλινικών σε μία.

Οπως είπε ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, Ευτύχης Κοντορινάκης, «το κάλεσμα απευθύνεται στους πολίτες των Χανίων, σε όλους τους χρήστες υγείας που έρχονται στο Νοσοκομείο, είτε εργαζόμενοι. Η κινητοποίηση γίνεται για το Νοσοκομείο, για να φωνάξουμε όλοι μαζί, εργαζόμενοι και πολίτες, για την απαξίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος».

Ο ίδιος εξήγησε:

«Εχουμε μεγάλα κενά, έχουμε σε κρίσιμους τομείς προβλήματα. Πριν από 40 χρόνια το Νοσοκομείο Χανίων διέθετε τρεις παθολογικές κλινικές, δύο Παθολογικές στο χώρο του παλιού νοσοκομείου και μία στο Ψυχιατρείο. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος, μέσα στο 2026, κάτι που απευχόμαστε γιατί αλίμονο αν και εφόσον γίνει, να διαθέτει το νοσοκομείο Χανίων μία Παθολογική Κλινική».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πριν 40 χρόνια «είχαμε δύο Χειρουργικές Κλινικές στο παλιό νοσοκομείο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μείνουμε με μία Χειρουργική Κλινική εντός του 2026 αν δεν αλλάξει προς το καλύτερο κάτι».

Απαντώντας σε ερώτηση των «Χανιώτικων νέων» ο κ. Κοντορινάκης σημείωσε ότι «προκηρύξεις γίνονται, έστω αργά. Γιατροί όμως δεν έρχονται στο Νοσοκομείο. Είναι και το νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό, είναι η καθαριότητα, είναι το προσωπικό εστίασης. Οντως, προκηρύξεις γιατρών βγαίνουν, δεν θα υπάρχει όμως ανταπόκριση εάν δεν πληρωθούν οι γιατροί ώστε να έρθουν στον τόπο μας».

Ο ορθοπεδικός χειρούργος, επιμελητής Α’, μέλος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ, Οδυσσέας Παπαμίχος, σημείωσε ότι «το νοσηλευτικό ίδρυμα λειτουργεί με κατάθεση ψυχής και τη φιλοτιμία των ανθρώπων που είναι εδώ». Πρόσθεσε δε ότι «για κάποιον που έρχεται από άλλο μέρος, που δεν έχει ένα σπίτι εδώ, λόγω των υψηλών ενοικίων, του κόστους διαβίωσης, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά για κάποιους είναι μονόδρομος ότι θα έρθουν εδώ».

Η νοσηλεύτρια Σοφία Γεωργουσάκη τόνισε ότι «και μετά το κλείσιμο της πνευμολογικής κλινικής τα παθολογικά τμήματα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι καλούνται να αντιμετωπίσουν και όλα τα πνευμονολογικά περιστατικά με το ήδη μειωμένο προσωπικό. Εχουμε πάρα πολύ μείωση και του νοσηλευτικού και του εργαστηριακού προσωπικού».

Κάλεσμα στο συλλαλητήριο απηύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Βαρδής Γεωργιακάκης. Σημείωσε ότι «είμαστε εδώ για να καλέσουμε την τοπική κοινωνία σε έναν κοινό αγώνα για το νοσοκομείο μας. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς καμία κομματική ταυτότητα».

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, Γιάννης Μανωλικάκης, ανέφερε ότι «εμείς οι εργαζόμενοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των υγειονομικών συνδιοργανώνουμε το συλλαλητήριο για να εκφράσουμε την οργή μας για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η υγεία. Εχουμε φτάσει στο σημείο να μην έρχονται γιατροί γιατί τα νοίκια είναι στον Θεό και ο πληθωρισμός καλπάζει».