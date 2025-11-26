menu
19.5 C
Chania
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΧωρίς κατηγορία
Τοπικά

Χανιά: Ελλείψεις στο νοσοκομείο – Συλλαλητήριο για την υγεία

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Κάλεσμα σε συλλαλητήριο για την υγεία, την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Αγοράς, απηύθυναν σε συνέντευξη Τύπου εκπρόσωποι των γιατρών και των εργαζομένων αλλά και το Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Παράλληλα αναφέρθηκαν στις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σημείωσαν ότι γίνονται προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος συρρίκνωσης των παθολογικών κλινικών σε μία.

Οπως είπε ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, Ευτύχης Κοντορινάκης, «το κάλεσμα απευθύνεται στους πολίτες των Χανίων, σε όλους τους χρήστες υγείας που έρχονται στο Νοσοκομείο, είτε εργαζόμενοι. Η κινητοποίηση γίνεται για το Νοσοκομείο, για να φωνάξουμε όλοι μαζί, εργαζόμενοι και πολίτες, για την απαξίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος».
Ο ίδιος εξήγησε:
«Εχουμε μεγάλα κενά, έχουμε σε κρίσιμους τομείς προβλήματα. Πριν από 40 χρόνια το Νοσοκομείο Χανίων διέθετε τρεις παθολογικές κλινικές, δύο Παθολογικές στο χώρο του παλιού νοσοκομείου και μία στο Ψυχιατρείο. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος, μέσα στο 2026, κάτι που απευχόμαστε γιατί αλίμονο αν και εφόσον γίνει, να διαθέτει το νοσοκομείο Χανίων μία Παθολογική Κλινική».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πριν 40 χρόνια «είχαμε δύο Χειρουργικές Κλινικές στο παλιό νοσοκομείο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μείνουμε με μία Χειρουργική Κλινική εντός του 2026 αν δεν αλλάξει προς το καλύτερο κάτι».

Απαντώντας σε ερώτηση των «Χανιώτικων νέων» ο κ. Κοντορινάκης σημείωσε ότι «προκηρύξεις γίνονται, έστω αργά. Γιατροί όμως δεν έρχονται στο Νοσοκομείο. Είναι και το νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό, είναι η καθαριότητα, είναι το προσωπικό εστίασης. Οντως, προκηρύξεις γιατρών βγαίνουν, δεν θα υπάρχει όμως ανταπόκριση εάν δεν πληρωθούν οι γιατροί ώστε να έρθουν στον τόπο μας».

Ο ορθοπεδικός χειρούργος, επιμελητής Α’, μέλος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ, Οδυσσέας Παπαμίχος, σημείωσε ότι «το νοσηλευτικό ίδρυμα λειτουργεί με κατάθεση ψυχής και τη φιλοτιμία των ανθρώπων που είναι εδώ». Πρόσθεσε δε ότι «για κάποιον που έρχεται από άλλο μέρος, που δεν έχει ένα σπίτι εδώ, λόγω των υψηλών ενοικίων, του κόστους διαβίωσης, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά για κάποιους είναι μονόδρομος ότι θα έρθουν εδώ».

Η νοσηλεύτρια Σοφία Γεωργουσάκη τόνισε ότι «και μετά το κλείσιμο της πνευμολογικής κλινικής τα παθολογικά τμήματα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι καλούνται να αντιμετωπίσουν και όλα τα πνευμονολογικά περιστατικά με το ήδη μειωμένο προσωπικό. Εχουμε πάρα πολύ μείωση και του νοσηλευτικού και του εργαστηριακού προσωπικού».

Κάλεσμα στο συλλαλητήριο απηύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Βαρδής Γεωργιακάκης. Σημείωσε ότι «είμαστε εδώ για να καλέσουμε την τοπική κοινωνία σε έναν κοινό αγώνα για το νοσοκομείο μας. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς καμία κομματική ταυτότητα».

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, Γιάννης Μανωλικάκης, ανέφερε ότι «εμείς οι εργαζόμενοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των υγειονομικών συνδιοργανώνουμε το συλλαλητήριο για να εκφράσουμε την οργή μας για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η υγεία. Εχουμε φτάσει στο σημείο να μην έρχονται γιατροί γιατί τα νοίκια είναι στον Θεό και ο πληθωρισμός καλπάζει».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum