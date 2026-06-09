Χανιά: Ελεύθερος ο Γερμανός που είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Χανίων

Φωτογράφος με χόμπι – ανάμεσα στα άλλα – να αποτυπώνει και τα αεροπλάνα πολιτικά και στρατιωτικά αποδείχθηκε ο 65χρονος Γερμανός που είχε συλληφθεί έξω από το αεροδρόμιο Χανίων.

Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί στην εισαγγελία Χανίων όπου και απολογήθηκε αρνούμενος όλες τις κατηγορίες που παρέπεμπαν σε υπόθεση κατασκοπίας.

Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν πως δεν συνέτρεχε τίποτα το επιβαρυντικό για τον Γερμανό τουρίστα που από την αρχή του μήνα μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του έκαναν διακοπές στη Γεωργιούπολη του Δήμου Αποκορώνου και τον άφησαν ελεύθερο δίχως περιοριστικούς όρους.

Όπως επεσήμανε και ο δικηγόρος του κ. Τάσος Κακατσάκης «οι κατηγορίες αποδείχθηκαν αβάσιμες. Ο άνθρωπος είχε έλθει στη Γεωργιούπολη για τουρισμό. Έχει χόμπι τη φωτογραφία και αυτό το αποδείξαμε με συγκεκριμένα έγγραφα που καταθέσαμε στην ανακρίτρια. Πράγματι έβγαλε 10-12 φωτογραφίες κατά σύμπτωση στρατιωτικών και πολιτικών αεροπλάνων στην περιοχή του αεροδρομίου. Το υλικό που είχε μαζί του ήταν μόνο η κάμερα και ένα κινητό δεν είχε ούτε lap top ούτε άλλο εξοπλισμό».

Ο ίδιος επεσήμανε πως ο εντολέας του δεν είδε τις απαγορευτικές πινακίδες και σημείωσε πως στη Γερμανία υπάρχει το χόμπι να φωτογραφίζεις αεροπλάνα.